Mort d’Akira Toriyama, créateur du manga Dragon Ball

Son œuvre a peut-être bercé votre enfance : le mangaka japonais Akira Toriyama est décédé à l’âge de 68 ans d’un hématome sous-dural, annonce ce vendredi 8 mars sa maison d’édition. Il était le créateur de la célèbre série Dragon Ball, composée de 42 tomes parus entre 1984 et 1995. Les aventures de Son Goku et ses amis, librement inspirées d’un roman chinois du XVIème siècle, ont été distribuées à environ 300 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait l’un des mangas les plus vendus après One Piece.

L’œuvre de Toriyama a ensuite connu de nombreuses adaptations, à la télévision, au cinéma ou en jeu vidéo. L’univers s’est également étendu avec les suites Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ou encore Dragon Ball Super. Avant Dragon Ball, Akira Toriyama s’était fait connaitre au Japon avec un autre manga, Dr Slump, pour lequel il avait remporté le Prix Shogakukan en 1981. Le festival d’Angoulême lui avait également remis un prix spécial en 2013.