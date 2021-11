Mort d’un homme au quartier Saint-Marceau à Orléans : un suspect poursuivi pour meurtre

Mardi 2 novembre, vers 23h30, les forces de l’ordre découvraient le corps d’un homme de 64 ans victime de multiples lésions par arme blanche. C’était dans un appartement du quartier Saint-Marceau à Orléans. Les policiers avaient été alertés par des voisins, suite à des cris entendus depuis le logement.

Un quinquagénaire en détention provisoire

Trois personnes présentes sur les lieux, la compagne de la victime âgée de 59 ans et le couple propriétaire de l’appartement, une femme et un homme tous deux âgées de 58 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue dans la foulée. Ce dernier est atteint "d'un handicap moteur léger, le conduisant à se déplacer avec un fauteuil roulant", précise dans un communiqué la procureure de la République d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren. Lors de l'arrivée des policiers, il présentait une blessure à la main.

Si par la suite les deux femmes ont été relâchées, l’homme a quant à lui été présenté devant un juge d’instruction hier. Mis en examen pour meurtre, il a été placé en détention provisoire.

L’autopsie réalisée confirme que le décès a été causé par de nombreux coups portés par "un objet piquant-tranchant", certaines lésions étant "profondes et situées au niveau du cou et du thorax", rapporte la procureure d'Orléans.