Motion de censure : un outil conçu pour échouer… mais pas pour être inutile

Le groupe écologiste a annoncé le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement, qu'il accuse d'avoir mal géré la canicule.

Ce n’est pas la première fois que l’opposition souhaite déposer une motion de censure contre le gouvernement. Pour autant, elles n’ont pas abouti à grand-chose. On imagine souvent qu'une motion de censure a pour unique objectif de faire tomber le gouvernement. Pourtant, la Constitution de la Ve République a été conçue pour rendre un tel scénario exceptionnel. Les rédacteurs du texte de 1958 voulaient éviter l'instabilité gouvernementale de la IVe République, où les gouvernements étaient régulièrement renversés. Ils ont donc instauré ce que les juristes appellent le « parlementarisme rationalisé ».

Concrètement, les conditions sont particulièrement exigeantes. Une motion de censure ne peut être déposée que si elle est signée par au moins un dixième des députés, soit 58 parlementaires aujourd'hui. Puis, pour être adoptée, elle doit recueillir la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, soit 289 voix. Les abstentions et les absences ne comptent pas en faveur de la motion : seules les voix favorables sont prises en compte.

Résultat, l'adoption d'une motion de censure est devenue un événement rare sous la Ve République. Faut-il en conclure que ces motions sont inutiles ? Pas forcément.

Leur fonction ne se limite pas à renverser un gouvernement. Elles constituent aussi un instrument de contrôle parlementaire. Une fois déposée, la motion donne lieu à un débat à l'Assemblée nationale, suivi d'un vote public. Chaque groupe politique, chaque député, est alors amené à afficher clairement sa position : maintenir sa confiance au gouvernement ou lui retirer.

Autrement dit, une motion de censure produit un effet politique même lorsqu'elle échoue. Elle oblige les forces politiques à se positionner publiquement sur une question précise et offre une photographie du rapport de confiance entre le gouvernement et la représentation nationale.

C'est pourquoi les oppositions continuent d'y recourir, même lorsqu'elles savent que les chances de renverser le gouvernement sont faibles. Sous la Ve République, une motion de censure est un outil conçu pour rendre la chute d'un gouvernement exceptionnelle, mais aussi pour permettre au Parlement d'exercer son rôle de contrôle.