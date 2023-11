Moulins : l'exposition Cabarets à voir au CNCS à partir de décembre

2023 aura été une année chargée pour le CNCS avec l’ouverture d'une extension dont une partie consacrée à la scénographie. « Y sont présentés le processus de création, le travail sur les décors et une petite scène sera accessible aux visiteurs où ils pourront se familiariser avec le vocabulaire théâtrale », indique Delphine Pinasa, la directrice.

40 000 personnes sont venues cet été découvrir une exposition sur les marionnettes. Dans quelques jours, le 9 décembre, une nouvelle exposition sera à voir, intitulée Cabarets. « On part toujours de nos collections, de pièces pour la plupart données par des institutions ou des artistes, comme Line Renaud. Plus récemment on a eu un don de costumes de Barbara, de Dalida… », dit Delphine Pinasa. Le Lido a aussi fait un don important. Pour le reste, les costumes proviennent de prêts, notamment du Moulin Rouge.