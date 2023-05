Moulins : le grand déballage de printemps ces 5 et 6 mai

Les beaux jours reviennent et pour donner encore plus le sourire, l’association de commerçants L’atelier du Commerce organise son Grand shopping de printemps ce vendredi 5 mai et ce samedi 6 mai en centre-ville. Plus de 150 boutiques participent à l’événement et feront profiter à leurs clients de nombreuses démarques.

De nombreuses animations sont aussi prévues. Avec samedi, place de la Liberté, des balades à cheval proposées par le centre équestre l’Etrier, des courses de kart pour les petits comme les grands, place d’Allier. La place accueillera également une exposition de voitures anciennes, tandis que place Anne de France, des jeux en bois seront installés.