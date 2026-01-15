Muse annule plusieurs de ses concerts prévus en février

Quatre concerts étaient prévus en février en Inde, à Abou Dhabi et en Afrique du Sud — les 4, 7, 11 et 14 — mais les fans qui attendaient de retrouver le groupe ont reçu une mauvaise nouvelle : toutes ces dates sont annulées.

2026 commence mal pour Muse. Le groupe britannique emmené par Matt Bellamy, qui s’apprête à sortir son dixième album après Will of the People en 2022, voit déjà son retour sur scène contrarié.

"Une décision difficile à prendre"

Dans un communiqué diffusé par Live Nation, Muse a expliqué ces annulations. "En raison de circonstances imprévues au-delà de notre contrôle, nous serons incapables de jouer nos prochains concerts en Inde, en Afrique du Sud et aux Émirats Arabes Unis. C'est une décision difficile à prendre et que nous ne prenons pas à la légère. Nous sommes vraiment désolés envers tous ceux qui ont acheté leurs billets et nous vous remercions pour votre compréhension. Nous espérons vous revoir bientôt."

Une annulation qui a eu des répercussions bien au-delà des fans. Le festival sud-africain Calabash, où devait se produire Muse, n’a pas réussi à trouver de remplaçant et a dû annuler son édition.

Le groupe donnera toutefois un concert en 2026. Celui prévu le 2 juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin, est bien maintenu.