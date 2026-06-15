Mylène Farmer dévoile le clip intriguant de "C’est à qui le tour"
Publié : 15 juin 2026 à 9h42 par Iris
Mylène Farmer dévoile le clip de C’est à qui le tour, premier extrait de son prochain album. Réalisée par Julia Ducournau, cette vidéo ambitieuse plonge la chanteuse dans un univers dystopique où passé, présent et renaissance se croisent.
Mylène Farmer poursuit son retour musical avec la mise en ligne du clip de C’est à qui le tour, son nouveau single dévoilé fin mai. Très attendu par les fans, ce clip marque une nouvelle étape dans la promotion du futur album de Mylène Farmer, annoncé pour l’automne.
Pour donner vie à C’est à qui le tour, l’artiste a choisi de s’entourer de Julia Ducournau. Récompensée par la Palme d’Or au Festival de Cannes pour Titane, la réalisatrice apporte sa vision singulière à cet univers visuel sombre et cinématographique. Cette collaboration entre Mylène Farmer et Julia Ducournau était particulièrement attendue tant leurs univers artistiques semblent partager une même fascination pour la métamorphose, la fragilité et la résilience.
Le clip de C’est à qui le tour s’ouvre dans un décor dystopique. Mylène Farmer traverse un tunnel obscur où des passants sont visés par des tirs. Touchée à plusieurs reprises, la chanteuse poursuit pourtant son chemin jusqu’à une mystérieuse boîte de nuit. Cette progression symbolique, entre chute et renaissance, accompagne parfaitement les thématiques existentielles abordées dans la chanson.
C’est à qui le tour fait dialoguer le passé et le présent
L’un des moments les plus marquants du clip de C’est à qui le tour intervient lorsque Mylène Farmer croise son propre reflet dans un miroir. Une apparition qui renvoie directement à l’époque de Pourvu qu'elles soient douces, l’un des titres emblématiques de sa carrière.
Cette rencontre entre la Mylène Farmer d’hier et celle d’aujourd’hui offre une dimension particulièrement symbolique au clip. Après cette séquence, l’artiste rejoint la scène du club et interprète C’est à qui le tour devant les spectateurs présents, avant de quitter les lieux au petit matin.
Sur le plan musical, C’est à qui le tour marque également une nouvelle collaboration importante. Le morceau a été composé avec DJ Lewis, musicien parisien dont le père, Hervé Lewis, accompagne Mylène Farmer depuis plusieurs décennies en tant que préparateur physique et proche collaborateur.
Avec ce clip de C’est à qui le tour, Mylène Farmer confirme son goût pour les créations visuelles ambitieuses qui ont façonné sa légende depuis les années 1980. Cette vidéo s’inscrit dans la lignée des grands clips narratifs qui ont contribué à faire de l’artiste une figure incontournable de la chanson française.