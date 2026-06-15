Mylène Farmer dévoile le clip intriguant de "C’est à qui le tour"

Mylène Farmer poursuit son retour musical avec la mise en ligne du clip de C’est à qui le tour, son nouveau single dévoilé fin mai. Très attendu par les fans, ce clip marque une nouvelle étape dans la promotion du futur album de Mylène Farmer, annoncé pour l’automne.

Pour donner vie à C’est à qui le tour, l’artiste a choisi de s’entourer de Julia Ducournau. Récompensée par la Palme d’Or au Festival de Cannes pour Titane, la réalisatrice apporte sa vision singulière à cet univers visuel sombre et cinématographique. Cette collaboration entre Mylène Farmer et Julia Ducournau était particulièrement attendue tant leurs univers artistiques semblent partager une même fascination pour la métamorphose, la fragilité et la résilience.

Le clip de C’est à qui le tour s’ouvre dans un décor dystopique. Mylène Farmer traverse un tunnel obscur où des passants sont visés par des tirs. Touchée à plusieurs reprises, la chanteuse poursuit pourtant son chemin jusqu’à une mystérieuse boîte de nuit. Cette progression symbolique, entre chute et renaissance, accompagne parfaitement les thématiques existentielles abordées dans la chanson.