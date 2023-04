Naissance d’un bébé okapi au Bioparc !

C’est un fait assez rare, et c’est la première fois qu’un bébé okapi nait au Bioparc ! C’est également le premier okapi à naître en Europe en 2023, et le 4ème en France depuis 25 ans !

Sabu a vu le jour le 5 avril dernier, à 6h55 précisément. « Béni, la femelle okapi, a donné naissance à un petit mâle après 14 mois de gestation », annonce le parc. Le bébé, de 19 kg à cinq jours de la naissance, se porte bien. Il est placé sous étroite surveillance par les soigneurs ; « les naissances chez cette espèce sont souvent délicates et nécessitent beaucoup de calme », précise le communiqué.

« Le petit okapi a été baptisé Sabu, du nom d’un village de République Démocratique du Congo, d’où l’espèce est originaire, précise le Bioparc. Très obéissant à sa mère et faisant preuve d’un certain caractère, Sabu pourrait faire ses premiers pas en extérieur la semaine prochaine, grâce à la hausse des températures et au soleil printanier ».

Les Okapis du parc font l’objet d’un programme de conservation de l’espèce. Selon le parc zoologique angevin, 50% des okapis ont disparu depuis 1995. « Il resterait aujourd’hui moins de 10 000 okapis dans la nature et le déclin continu jour après jour ». À noter que l’espèce est inscrite “En danger” sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature),