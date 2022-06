Naissance : voici les prénoms les plus donnés en France en 2021

Vous attendez un bébé qui naîtra prochainement et ne savez toujours pas quel prénom lui donner ? Ça tombe bien, l'Insee a publié ce lundi 20 juin, son classement des prénoms. Quels sont donc ceux que les Français ont le plus plébisicité pour l'année 2021?

Gabriel de nouveau en tête

Si 2020 marquait la fin de près de dix ans de domination pour le prénom Gabriel, l’année 2021 lui permet de faire un retour en force. Selon le classement des prénoms de l’Insee, le prénom Gabriel retrouve en effet sa première position avec 4.974 naissances en 2021, suivi de Léo avec 4.358 naissances, Raphaël (3.957) et Louis (3.715). La 5ème position est attribuée à Arthur (3.598).

Gabriel est également le prénom dominant dans 6 régions de l’Hexagone (Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-Compté, Grand Est et Île-de-France). De leur côté, Noah (3.384 naissances), Malo (1.935 naissances) et Maé (932 naissances) sont les prénoms qui ont le plus progressé en un an. De quoi confirmer la tendance du moment pour les prénoms courts.

Chez les filles, le prénom Jade arrive en tête avec 3.802 naissances l'année passée. Louise est en deuxième position des prénoms les plus donnés aux petites filles (3.768), suivi d'Emma (3.202). En quatrième position, on retrouve le prénom Ambre avec 3.017 naissances, puis Alice (2.769). Ava, Alba, Alma, Iris, Romy et Ella arrivent dans le top 10.