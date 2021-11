Nevers : une panne sur le réseau d’assainissement de l’agglomération

Des masques et des lingettes. Voilà ce qui a suffi à paralyser mardi le réseau d’assainissement de l’agglomération. Dans un communiqué, la collectivité explique qu’un énorme bouchon a envahi le poste de refoulement de Nevers où convergent les eaux usées de 28 500 foyers, et « bloqué le dégrilleur qui filtre les plus grosses impuretés avant l’expédition des eaux usées vers la station d’épuration des Saulaies ». Le blocage du poste a engendré « le déroutement de ces eaux usées vers le réseau d’eaux pluviales jusqu’à la Loire ; entre 80 et 100 m3 d’eaux usées ont terminé dans le fleuve ».

Mobilisées, les équipes de Véolia, qui gère le réseau, ont sorti plusieurs à l’aide d’un hydrocureur et un double grappin, plusieurs mètres cubes de mélasse de lingettes accumulées. L’intervention devrait coûter de 20 000 à 30 000 euros.

La collectivité rappelle que les lingettes même biodégradables doivent être jetées à la poubelle d’ordures ménagères.