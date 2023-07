New York : l'impressionnante chute d'une grue en flammes en pleine rue à Manhattan (vidéo)

Cette scène spectaculaire s'est déroulée dans une rue de Manhattan, à New York, ce mercredi 26 juillet aux alentours de 7h30. Une grue en proie à un incendie s'est effondrée et a terminé sa chute de manière impressionnante en bas de l'immeuble. D'après les premières informations relayées par des médias américains dont CNN, six personnes, dont deux pompiers, ont été légèrement blessées.

L'incendie s'est déclaré alors que le grutier soulevait environ 16 tonnes de béton, selon les pompiers. Heureusement, l'homme est parvenu à sortir sain et sauf de la cabine de la machine.