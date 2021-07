L'étude explique également que les personnes concernées pourraient voir le volume de leur cerveau se réduire avec le temps, sans oublier le risque d'AVC.

It’s a favourite first-order for the day, but while a quick #coffee may perk us up, new @UniversitySA #research shows that too much could be dragging us down, especially when it comes to #brain #health. https://t.co/3tQyd5k0cp #stroke #dementia pic.twitter.com/etlyqM3wvP