Après la médaille d'or de Romain Cannone à l'épée dimanche, l'escrime française s'est adjugée une deuxième médaille ce lundi 26 juillet. Manon Brunet, 25 ans et licenciée au Cercle d'escrime orléanais, a remporté la médaille de bronze de l'épreuve individuelle de sabre. Elle a dominé la Hongroise Anna Marton 15-6 lors de la petite finale.

Se remobiliser après la défaite en demi-finale



En demi-finale, Manon Brunet avait été sortie par la Russe Sofia Pozdniakova, 15-10, mais elle est parvenue à se remobiliser pour aller chercher une médaille. "J'étais tellement déçue après la demi-finale parce que je pensais être tellement capable de plus", a-t-elle confié à France Télévisions. "J'ai foiré la demi-finale et j'ai dit à tout le monde que je ne pourrai pas aller chercher la médaille de bronze. Heureusement, j'ai eu énormément de monde derrière moi." Manon Brunet avait en début en journée remporté ses trois premiers matchs face à Chadalavada (15-7), Emura (15-12) et Nikitina (15-5).