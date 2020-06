Les foyers pour personnes handicapées, grands oubliés de la crise sanitaire ?

Au foyer d’accueil médicalisé d’Imphy, dans la Nièvre, le confinement a duré bien plus que 55 jours. L’établissement, qui accueille des personnes en situation de handicap, notamment suite à des maladies neurodégénératives, s’était confiné dès le 27 février pour protéger ses résidents. « Cela a duré 82 jours », explique son directeur Jérôme Moreau. « Ce fut compliqué. La grosse difficulté, ce fut la privation pour les résidents de relations sociales, en vis à vis, avec leur famille, et également de sorties ».

La situation des personnes handicapées n’a toutefois suscité que peu d’écho, au niveau médiatique comme au niveau politique, regrette Jérôme Moreau. « On a été oubliés, on a très peu parlé de nous », confie-t-il. « Peut-être parce que les établissements ont su rapidement mettre en place des mesures barrières, mais aussi parce que nous ne sommes pas une voix unanime : il existe différents handicaps avec chacun leurs spécificités. Mais les problématiques étaient là et il a fallu y répondre. »

Recours aux nouvelles technologies pour s'adapter

Le foyer d’accueil médicalisé a alors dû s’adapter, que ce soit pour respecter les mesures sanitaires ou maintenir des activités ou un lieu social pour ses résidents. « S’adapter aux événements, aux lois, c’est quelque chose qu’on a toujours fait », explique Jérôme Moreau. « On a pu passer beaucoup de choses en numérique notamment, comme les relations avec les familles par Skype ou la télémédecine ».

Une petite « révolution » pour l’établissement, qui va désormais voir comment il peut intégrer ces nouvelles technologies au quotidien.