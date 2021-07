AIDES, 1ère association de lutte contre le VIH et les hépatites relance cette année son événement #fetelamour, pour dire oui à l’amour, non au sida. Une initiative festive pour rappeler que le virus est toujours présent et collecter les fonds nécessaires au financement d’un centre de santé sexuelle : une structure essentielle pour mettre fin à l’épidémie.

Pour atteindre cet objectif, AIDES mobilise à l’occasion d’une tombola solidaire du 10 juin au 9 juillet 16 célébrités et 26 marques de luxe pour proposer des lots totalement inédits. Une façon originale de se faire plaisir en étant solidaire !

Remporter le lot de ses rêves et lutter contre le VIH : rien de plus facile !

Pour contribuer au financement de ce centre, il suffit d'acheter dès le 10 juin les tickets de tombola proposés sur la plateforme www.karmadon.org.

1 ticket solidaire = 1 euro (la mise minimum est de 5 euros, donc 5 tickets) = 1 chance de remporter le lot de son choix : plus on achète de tickets, plus les chances de gagner le lot convoité sont importantes, et plus l’impact dans la lutte contre le VIH est fort !

100% du montant des ventes seront en effet reversées à l’association AIDES dans le cadre de #fetelamour. Vous avez jusqu’au 8 juillet pour tenter votre chance ! Le tirage au sort qui aura lieu le 09 juillet dévoilera les grands-es gagnants-es.



Réinventer la lutte contre le VIH pour mettre un terme à l’épidémie

Avec près de 7 000 nouvelles découvertes de séropositivités par an[1], le VIH en France reste un enjeu de santé publique extrêmement important. En 2020, avec la crise sanitaire et l’arrêt de la collecte de rue de AIDES le manque de moyens dans le financement de la lutte laisse craindre une recrudescence de l’épidémie et des personnes exposées au virus encore plus isolée.

Pour pallier ce manque de ressources octroyé à la prévention et à l’accompagnement des personnes exposées au VIH, poursuivre ses actions et atteindre l’objectif de 2030 sans sida fixé par l’ONU, AIDES a créé l’événement digital, #fetelamour, qui mobilise les artistes autour d’un objectif : appeler à la générosité du public pour financer un centre de santé sexuelle, structure indispensable de la lutte contre le VIH qui accueille et accompagne les personnes les plus exposées au virus.



Des artistes engagés-es avec des lots inédits

16 personnalités se sont engagées dans cette tombola solidaire exceptionnelle pour faire remporter des lots inédits. Les mélomanes pourront tenter de remporter le Songbook de la chanteuse Angèle, les vinyles dédicacés de Pomme, Yelle ou encore de Polo&Pan ou Juliette Armanet. Jeanne Cherhal proposera un coffret exclusif de ses œuvres.

Des expériences inédites sont aussi en jeu : des places de spectacle pour le prochain show de Tristan Lopin assorties d’une rencontre avec l’humoriste, un relooking avec Cristina Cordula, la reine du shopping, la possibilité d’assister au tournage de Danse avec les Stars aux côtés de l’incroyable Chris Marquez ou de découvrir les coulisses du Mouv’ avec Jean-Pascal Zadi.

Les participants-es pourront également décrocher une rencontre avec Alex Lawther, star internationale, ou une visite VIP du splendide Opéra Garnier.

Une mobilisation sans précédent du monde de la mode et du luxe

Pour les amoureux-ses de belles pièces, cette tombola solidaire sera aussi l’occasion de tenter leur chance pour remporter des vêtements, accessoires ou des expériences luxueuses.

Pas moins de 22 marques haut de gamme sont mobilisées pour l’évenement : Assouline, Balmain, Comme des Garçons, De Fursac, Dior, Evian, Givenchy, Isabel Marant, J.M. Weston, Jacquemus, Lanvin, LOEWE, Louis Vuitton, Martin Margiela + MM6, MATCHESFASHION, Max Mara, Nina Ricci, Paco Rabane, Ruinard, Shiseido, Tory Burch et Zadig & Voltaire.

[1] Chiffre Santé Publique France 2019