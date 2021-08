Road Tour de l'Escrime : découvrez la discipline près de chez vous !

Le comité régional d’escrime Centre Val de Loire vous propose une journée d’animations et de découverte de l’escrime sur votre localité, au plus proche de chez vous.

Organisé en un minimum de 12 étapes régionales (de une à deux par département), ce Road Tour de l'Escrime propose une découverte ponctuelle de l’activité tant sportive qu’artistique avec une orientation possible et systématique vers le club affilié FFE le plus proche.

Les objectifs de ces rencontres sont multiples : promouvoir l’activité physique et sportive pour tous, faire découvrir une discipline olympique, initier en toute sécurité une discipline sportive encadrée, orienter vers des clubs affiliés FFE de proximité

Rendez-vous de 10h30 à 16h30 pour une journée ouverte à tous, dans les villes suivantes : Montargis (23/06), Bourges (03/07), Levroux (12/07), Vendôme (17/07) et Ardente (20/07).

Retrouvez toutes les informations sur le site du comité régional d’escrime Centre Val de Loire.