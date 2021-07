Scène insolite dans le Colorado (Etats-Unis). Une voiture a fini sa course au fond d’une piscine. La faute à qui ? Celle d’un adolescent qui après avoir enclenché la marche arrière a perdu le contrôle du véhicule de ses parents (vidéo ci-dessous). Selon CT-News, le jeune garçon et ses passagers sont toutefois parvenus à s’extirper de leur siège pour éviter la noyade. Aucun blessé n’est donc à déplorer.

LA « CONDUITE IMPRUDENTE » D’UN ADOLESCENT

La police et les pompiers de Lakewood sont ensuite rapidement arrivés sur place pour constater les faits et repêcher la belle berline, non sans difficulté puisque celle-ci s’était enfoncée au fond du bassin. « C’est plus facile d’y entrer que d’en sortir », s’est exclamé un pompier de West Fire sur Twitter. The Denver Post indique que le jeune garçon est désormais convoqué par un juge pour « conduite imprudente ».