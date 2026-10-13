Nicolas Cage accuse Amazon après l'annulation de Spider-Noir et annonce sa participation à une grande série

Nicolas Cage règle ses comptes avec Amazon. Invité au Comic Con de New York, l'acteur est revenu sur l'annulation de Spider-Noir, la série Marvel dans laquelle il incarnait une version de Spider-Man évoluant dans le New York des années 1930.

Malgré un accueil favorable et cinq récompenses aux Emmy Awards, Prime Video a décidé de ne pas renouveler la série après sa première saison.

Selon les chiffres rapportés, ses huit épisodes auraient pourtant cumulé 2,6 milliards de minutes visionnées, soit l'équivalent d'environ 7,4 millions de visionnages complets.

Une décision que Nicolas Cage peine à comprendre. D'autant que, selon lui, les audiences ne seraient pas nécessairement à l'origine de cette annulation.

Nicolas Cage met en cause l'intelligence artificielle

Lors de la convention, l'acteur a révélé qu'Amazon lui avait demandé de signer une autorisation concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour Spider-Noir. Une demande qu'il affirme avoir catégoriquement refusée.

« Amazon est une compagnie très favorable à l'IA. Moi, je ne le suis pas. Alors, faites le lien ! », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Je ne retravaillerai probablement plus avec ce studio, mais ça ne me dérange pas. »

Nicolas Cage soupçonne donc son opposition à l'IA d'avoir joué un rôle dans l'arrêt de la série. Une interprétation personnelle qui n'a toutefois pas été confirmée par Amazon, la plateforme n'ayant pas officiellement précisé les raisons de sa décision.

L'acteur n'a cependant pas l'intention de s'éloigner du petit écran.

Toujours au Comic Con de New York, il a annoncé qu'il rejoindrait la cinquième saison de True Detective, la série policière de HBO.

« Mon agent est là quelque part en train de nous écouter. Donc je pense que c'est bon si je suis le premier à annoncer ça », a-t-il plaisanté devant le public.

HBO n'a pas encore confirmé officiellement cette participation. Si elle se concrétise, Nicolas Cage succédera notamment à Jodie Foster, tête d'affiche de la quatrième saison, True Detective: Night Country.

L'acteur a également évoqué son envie de travailler avec une nouvelle génération de cinéastes, notamment des réalisateurs issus de la culture YouTube, dont il apprécie l'indépendance et la créativité.

Enfin, interrogé sur un éventuel troisième volet de Benjamin Gates, Nicolas Cage a assuré ne pas avoir été contacté pour le projet, tout en lançant avec humour une condition très personnelle pour accepter de reprendre son rôle.