Nièvre : la ferme de Dumphlun en rénovation grâce, en partie, au loto du Patrimoine

En septembre 2021, la ferme de Dumphlun a été choisie pour représenter la Nièvre, et sera aidée à hauteur de 179 000 euros pour sa rénovation. Alors, un an après, qu’en est-il de cette promesse ? Un versement progressif, comme nous l’explique Caroline Guény, propriétaire des lieux :

Le loto du patrimoine est en effet un joli coup de pouce pour les lieux qui ont l'honneur d'être choisis. Ce jeu lancé par la Mission Stéphane Bern et la Française des Jeux vise à récolter de l’argent pour sauver les bâtiments historiques et religieux de notre pays.

Caroline Guény Caroline Guény

Pour la petite histoire, la ferme de Dumphlun a été rachetée par Caroline et son mari il y a 4 ans, alors qu’elle se trouvait dans un état de péril avancé. Une ferme datant de la fin du 18 ème siècle, dont 70% se trouve aujourd’hui en voie d’effondrement.

Le chantier est colossal, et le projet de rénovation est assez vaste… Le chantier est colossal, et le projet de rénovation est assez vaste…

Le budget alloué par le loto du patrimoine s’élève on le rappelle à 179 000 euros, sur un budget total estimé à plus d’un million d’euros. Les propriétaires de la ferme de Dumphlun peuvent également compter sur les aides de la région, et sur les dons… dons possibles sur le site de la Fondation du patrimoine.

Quant au prochain loto du patrimoine, les sites bénéficiaires pour 2022 seront dévoilés lors des prochaines Journées européennes du patrimoine. Depuis 2018, la Mission patrimoine a aidé 645 sites pour leurs travaux de restauration, partout en France.