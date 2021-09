Nièvre : les pneus hiver finalement pas obligatoires au 1er novembre

Au 1er novembre 2021, plusieurs départements seront désormais soumis au port obligatoire de pneus hiver (ou à la détention de chaînes ou chaussettes à neige), jusqu’au 31 mars. Cette nouvelle réglementation concerne théoriquement près d’une cinquantaine de territoires à proximité des massifs montagneux (Alpes, Massif Central, Jura, Pyrénées, Vosges, etc.).

En Bourgogne, Nièvre, Yonne, Saône-et-Loire et Côte d’Or font ainsi partie de la liste. Charge ensuite aux préfets de définit les zones concernées. Ce mercredi 29 septembre, la préfecture de la Nièvre annonce finalement qu’aucune commune du département ne sera soumise à la réglementation, « compte tenu des conditions climatiques, de la topographie et des liaisons routière ». Une décision similaire avait été prise il y a quelques jours en Saône-et-Loire et en Côte d’Or.

La préfecture de la Nièvre rappelle cependant que les automobilistes nivernais devront s’informer de la réglementation en vigueur en cas de déplacement dans les départements voisins.