Nièvre : un exercice anti-crue prévu le 11 mai à Fourchambault

L’agglomération de Nevers annonce s’être dotée d’un outil de protection contre les crues. Un exercice de déploiement est prévu le 11 mai à Fourchambault dans le quartier de la fonderie. Le secteur et ses 200 habitants sontparticulièrement vulnérables aux inondations.

Cet outil, est une sorte de bâche, amovible et souple. Elle s’étale sur près de 680 mètres. L’exercice est nécessaire « pour former les agents de Nevers Agglomération et de Fourchambault permettant d’être opérationnels en cas de déploiement le jour de la crue », indique l’intercommunalité dans un communiqué, ajoutant que « cette solution conçue par l’entreprise MegasecurEurope sera étendue sur la zone à protéger ».

Parmi les crues notables de la Loire, celle de 1856. 150 brèches s’étaient alors ouvertes dans les levées détruites sur 23 kilomètres. Le pont de Fourchambault avait été emporté. Le port de la commune avait été sérieusement endommagé. En 1866, la crue rompt la levée des Joigneaux et la rampe d’accès au pont.