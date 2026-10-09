Nobel de la paix : comment est choisi le lauréat ?

Le prix Nobel de la paix doit être décerné ce vendredi 9 octobre. Et Donald Trump ne cache pas ses ambitions. Le président américain affirme avoir « réglé huit guerres » depuis son retour à la Maison-Blanche et estime que le Comité Nobel se discréditerait s’il ne lui attribuait pas la récompense.

Le président américain a notamment été proposé pour le prix par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et par le gouvernement pakistanais. Mais cela ne signifie évidemment pas qu’il est assuré de recevoir le Nobel : les nominations restent confidentielles pendant 50 ans et le choix appartient au Comité Nobel norvégien.

Alors, Trump remplit-il les critères du Nobel de la paix ? La réponse est plus complexe qu’un simple oui ou non. Il n’existe pas de grille permettant d’attribuer automatiquement le prix à celui qui aurait arrêté un certain nombre de conflits.

Le Comité s’appuie d’abord sur le testament d’Alfred Nobel. Celui-ci prévoit de récompenser la personne ayant accompli « le plus ou le meilleur travail » en faveur de la fraternité entre les nations, de la réduction des armées permanentes et de la promotion de la paix.

Le Comité examine ensuite concrètement les actions des candidats et leur portée. Il ne suffit donc pas de revendiquer un cessez-le-feu : les membres étudient les processus de paix et leur contribution à la situation internationale.

Enfin, leur travail est nourri par des analyses extérieures. Des experts, notamment des universitaires, sont sollicités pour examiner les candidats et les processus de paix concernés.

Il n’existe donc pas de « compteur » des guerres arrêtées. Même si l’on retenait l’affirmation de Donald Trump selon laquelle il aurait mis fin à huit conflits, cela ne suffirait pas automatiquement à lui attribuer le Nobel.

Car le Comité ne regarde pas seulement combien de conflits ont été stoppés. Il apprécie aussi le contexte, la portée des actions et leurs conséquences pour la paix.