Noël 2023 à Bourges : le programme des animations

Un village de Noël s’installe à Bourges, du 8 au 24 décembre prochain, au pied de la cathédrale. Il réunit cette année une quarantaine d’exposants, des artisans et producteurs. L’occasion de trouver peut-être quelques idées de cadeaux de Noël ou de préparer les repas de fêtes. Le village sera accessible les vendredis et samedis de 11h à 20h30 et du dimanche au jeudi de 11h à 19h30. Une Taverne de Noël est également installée à l’entrée de la place Etienne Dolet. Ouverte aux heures d’ouverture du village, elle propose vin chaud, bière de Noël ou encore chocolat chaud.

De nombreuses animations sont prévues. Au sein du village, la maison du Père Noël accueille les plus jeunes de 15h à 19h le week-end, de 15h à 18h le mercredi et de 17h à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Une grande roue de 40 mètres est également ouverte aux mêmes horaires que le village. Comptez 5 euros pour un tour. Un autre manège, le traîneau de Noël, est accessible aux mêmes horaires dans le village, tout comme le Carrousel, installé quant à lui place Simone Veil.

Parmi les autres animations :

-Francis le lutin défilera dans les allées du village les 13, 16, 17 et 20 décembre, à partir de 16h,

-les Fées maquilleuses proposeront des maquillages pour 2 euros les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30

-des ateliers de fabrication de décorations éco-responsables, les 9, 13, 20 et 23 de 15h à 17h, pour 2 euros.

-Jack le Petit Joueur effectuera des numéros de magie, jonglerie, etc., le 9 décembre à 15h, 16h30 et 18h

-Sweet snow féérie, le dimanche 17 à 17h30

-Le compte et la comtesse de l’hiver, les 23 décembre à 17h30 et 24 décembre à 16h15

-La chorale des écoles qui chantent, le 15 décembre à 14h45

En parallèle, des animations sont prévues du 1er au 31 décembre au centre commercial Avaricum et dans les principales rues commerçantes : musiciens, marionnettes géantes, clowns, etc.





Cette année encore, il sera possible de profiter de profiter d'une scénographie de Noël à l’Hôtel Lallemant : à partir du 24 novembre, les jeudis, vendredis, samedis et tous les jours du 21 au 30 décembre (sauf le 24 décembre), de 17h30 à 21h.

Enfin, une collecte de jouets se tiendra les 9, 10, 16 et 17 décembre de 11h à 12h dans la gloriette au cœur du village. Les jouets seront remis à La Fabrique à Sourires et au Secours populaire.