Inflation : comment un fabricant de jouets fait baisser ses prix

L’inflation touche tous les produits de notre quotidien, y compris les jouets. Et cette année, les parents risquent encore de se serrer la ceinture, mais pour éviter que les ventes s’écroulent, notamment à Noël, les professionnels du secteur s’adaptent.

Exemple avec l’entreprise basée au Mans Buki France qui, comme tous les fabricants, doit faire face à une hausse des prix des matières premières. Créée en 1992 par un homme auparavant pharmacien, la société comporte une quinzaine de salariés, et est aujourd’hui spécialisée dans les jouets scientifiques et créatifs destinés aux 6-12 ans. Sa mission ? « Faire découvrir le monde aux enfants à travers des activités et des expériences étonnantes », selon les mots de la responsable communication chez Buki France, Marine Camus.

Elle détaille les jeux phares à déposer sous le sapin cette année : « de petits boxeurs hydrauliques qui fonctionnent à l’eau, une mallette d’activités avec plus de 800 accessoires créatifs, ou encore une tablette qui permet de créer des BD et des mangas ».

Lutter contre l'inflation

Tout le monde en a conscience, l’inflation impacte toujours nos quotidiens et n’épargne pas le secteur des jouets. Mais en réorganisant sa production, l’entreprise mancelle a réussi à baisser, en moyenne, de 14% le prix de 46 produits, soit le quart de tout son catalogue. « Par rapport au packaging de nos produits, on a réduit la taille de nos boîtes, ce qui réduit le coût de nos matières premières. Puis on a diminué aussi le coût de transport car on peut charger beaucoup plus de produits dans un camion », explique la responsable.

Autres mesures : la suppression de matière plastique au profit de matière carton ou papier, ou encore la création depuis cet été d’un service de vente de pièces détachées. « Ce dispositif passe par notre service après-vente. Cela peut être une batterie d’un produit, des pièces cassées ou perdues. Le service va de 5 à 20 euros selon la pièce du produit, et on le livre au domicile du client », conclut-elle.