À cette question, on vous propose quatre petites idées qui vous permettent de faire des économies.

Pour les cadeaux, nul besoin d’acheter du neuf. La mode du reconditionné et de l’occasion a le vent en poupe. Pour trouver des choses intéressantes, rendez-vous par exemple sur Le Bon Coin, Vinted, ou encore Beebs pour tout ce qui concerne les articles de puériculture.

Même chose pour les décorations de Noël. N’hésitez pas à réutiliser les boules et les guirlandes que vous avez dans des vieux cartons au grenier, cela ira très bien.

Si c’est vous qui invitez, étaler vos dépenses alimentaires peut s’avérer assez malin, surtout lorsque l'on a une carte ticket restaurant. En effet si vous allez en course plusieurs fois d’ici lundi prochain, vous pourrez utiliser votre carte à chaque fois et donc, faire des économies.

Enfin vous pouvez demander de partager les frais avec les invités qui viennent chez vous. Déjà, c’est plus équitable, et en plus, cela permet de se faire plaisir. Et pour que les calculs soient bon, on vous conseille l’application tricount, très pratique pour diviser l’addition.