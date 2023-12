Noël à Blois : ouverture de la grande roue et de la patinoire le 9 décembre

Alors que Des Lyres d’hiver a débuté il y a quelques jours à Blois, de nouvelles animations débuteront ce 9 décembre. Nouveauté de cette année 2023, une grande roue de 20 mètres de haut sera présente place de la République, jusqu’au 1er janvier. Elle sera accessible du 9 au 20 décembre le lundi, mardi et jeudi de 16h à 20h, le mercredi de 13h à 20h, et le vendredi, samedi et dimanche de 12h à 20h. Du 21 décembre au 1er janvier, la grande roue sera ouverte tous les jours de 12h à 20h. Comptez 4 euros par adulte, 2 euros pour les moins de 10 ans.

Place de la République, vous pourrez profiter également d’une patinoire et de pistes de luges jusqu’au 7 janvier. Un spectacle d’ouverture sera proposé le 9 décembre à 17h30 et 18h45.

A noter que la compagnie Picto Facto proposera du 8 au 30 décembre des décors urbaines éphémères et surprenants place Louis XII, place du Château, cour de l’Hôtel de Ville et à la Patinoire. Les bulles magiques, elles, sont toujours à découvrir jusqu’au 6 janvier place XII, tandis que le village de Noël, avec ses chalets gastronomiques et artisanaux, accueille les visiteurs place du Château jusqu’au 30 décembre.