Noël s’invite dans les châteaux de Touraine

La magie de Noël dans l’univers féérique des châteaux de la Loire ! La 6 ème édition de Noël au pays des châteaux débute ce samedi. Comme lors des précédentes éditions, sept grands châteaux de Touraine revêtent leurs plus belles décorations, pour plonger le visiteur dans un l’ambiance des fêtes de fin d’année. Direction donc Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches, et Villandry.

Chaque château a un thème de prédilection. Et chaque année, il est exploré d’une manière différente. Noël se prépare dans les châteaux toute l’année, mais de façons différentes. « Par exemple à Loches, cette année, il y a une collaboration avec Philippe Freslon de la Compagnie Off, et c’est lui qui a préparé l’ensemble des décorations. A Villandry, ils font appel à un prestataire ».