Nolwenn Leroy décorée : ce que rapporte vraiment la Légion d’honneur

Le 29 juin prochain, Nolwenn Leroy recevra la Légion d’honneur. La chanteuse bretonne est récompensée pour plus de vingt ans de carrière artistique ainsi que pour son engagement en faveur de la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

Comme souvent lorsqu'une personnalité connue est décorée, les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains saluent une distinction méritée, d’autres s’interrogent sur une récompense qui semble parfois attribuée à de nombreuses personnalités publiques. Pourtant, un aspect méconnu de la Légion d’honneur mérite qu’on s’y attarde. On pourrait croire qu’une telle distinction s’accompagne d’avantages matériels importants. Après tout, il s’agit de la plus haute décoration française. La réalité est beaucoup plus surprenante.

Les membres de la Légion d’honneur perçoivent bien un traitement annuel. Mais celui-ci est purement symbolique : un chevalier touche environ 6 euros par an. Une somme héritée de l’histoire de l’ordre, créée par Napoléon Bonaparte en 1802, mais qui n’a plus aujourd’hui qu’une valeur protocolaire. Le plus étonnant est ailleurs.

Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l’État ne remet pas gratuitement la célèbre médaille rouge à ses récipiendaires. Une fois décoré, le bénéficiaire doit lui-même acheter son insigne auprès de la Monnaie de Paris ou d’un fabricant agréé.

Et ce n’est pas tout. Pour finaliser son admission dans l’ordre, le décoré doit également s’acquitter de droits de chancellerie. En 2026, ils s’élèvent à 50 euros pour un chevalier, 75 euros pour un officier et 100 euros pour un commandeur.

Autrement dit, recevoir la Légion d’honneur coûte davantage qu’elle ne rapporte. Cette réalité éclaire la philosophie même de cette distinction. La Légion d’honneur n’a jamais été conçue comme une récompense financière ou matérielle. Elle ne donne ni fortune ni privilège particulier. Ce que la République accorde, c’est avant tout une reconnaissance officielle, destinée à distinguer un parcours, un engagement ou des services rendus à la Nation.

Au fond, la médaille, on peut l’acheter. L’honneur, lui, ne s’achète pas. C’est toute la logique de la Légion d’honneur.