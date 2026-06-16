Nolwenn Leroy va recevoir la Légion d’honneur fin juin

Nolwenn Leroy s’apprête à vivre l’un des moments les plus marquants de sa carrière. Le 29 juin prochain, l’artiste sera officiellement décorée chevalier de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie organisée à la mairie du VIIe arrondissement de Paris.

Cette Légion d’honneur vient saluer près de vingt-cinq années de carrière artistique, mais également son implication dans plusieurs causes associatives, notamment son engagement auprès de la Fondation Recherche Alzheimer. Depuis de nombreuses années, Nolwenn Leroy met régulièrement sa notoriété au service de cette cause qui lui tient particulièrement à cœur.

La remise de la Légion d’honneur devait initialement se tenir au ministère de la Culture avant d’être reportée pour des raisons d’agenda. C’est finalement Michel-Édouard Leclerc qui remettra personnellement cette distinction à la chanteuse. Un choix que Nolwenn Leroy présente comme une évidence en raison de leurs racines bretonnes communes et de leur collaboration autour d’opérations caritatives menées au profit de la recherche médicale.

Révélée en 2002 grâce à sa victoire dans la deuxième saison de la Star Academy, Nolwenn Leroy s’est imposée comme l’une des artistes les plus populaires de sa génération. De Cassé à Bretonne, en passant par Gemme ou Folk, la chanteuse a construit un parcours singulier mêlant chanson française, influences celtiques et projets personnels.

La Légion d’honneur récompense la carrière de Nolwenn Leroy

Cette Légion d’honneur intervient alors que Nolwenn Leroy poursuit également sa carrière de comédienne. Depuis plusieurs semaines, elle est à l’affiche de la série L’Été 36, diffusée sur TF1, confirmant son installation durable dans l’univers de la fiction télévisée.

Malgré cette activité à l’écran, la musique reste au cœur de ses priorités. Après la sortie de son dernier album en 2021, l’artiste avait choisi de prendre du recul afin de retrouver l’inspiration et de se consacrer à sa vie personnelle.

Aujourd’hui, Nolwenn Leroy assure toutefois travailler à son retour musical. Si aucun nouvel album n’a encore été officiellement annoncé, la chanteuse reconnaît que la scène lui manque profondément et laisse entendre qu’un nouveau projet pourrait voir le jour prochainement.

Cette distinction prestigieuse marque donc une étape importante dans le parcours de Nolwenn Leroy, à un moment où l’artiste semble prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.