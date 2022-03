Non, des cosmonautes russes n’ont pas soutenu l’Ukraine avec leurs combinaisons jaunes

Aujourd’hui, le « C’est pas Vrai » prend de la hauteur. Direction la Station Spatiale Internationale, où trois cosmonautes russes sont arrivés vendredi 18 mars. Tous avaient des combinaisons jaunes avec des touches de bleu, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention pour le rapprochement avec le drapeau de l’Ukraine.

Certains internautes y ont vu une provocation, en pleine guerre ukrainienne. D’autres, à l’inverse, ont pris ça pour une marque de soutien, note CheckNews. Dans les deux cas, la réalité n’a rien à voir avec la guerre en Ukraine.

D’abord pour une raison simple : les tenues sont faites sur mesure et sont prévues six mois à l’avance. C’était donc bien avant le début du conflit. Ensuite, des spécialistes rappellent que cette mission spatiale a été réalisée en lien avec l’Université de Moscou-Bauman, dont les couleurs sont le bleu et le jaune.

Rien d’inédit non plus à ce que des cosmonautes russes portent du jaune. La guerre en Ukraine n’a donc rien à voir là-dedans.