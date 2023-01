La série à succès Mercredi va-t-elle disparaître de Netflix au profit de Prime Video ? Malgré une rumeur insistante depuis plusieurs semaines, la réponse est non. À l’origine de cette idée : un article du journal britannique The Independant affirmant que de longues discussions étaient en cours entre Amazon et MGM - studio de production détenant les droits de La Famille Addams pour une somme de 8,5 milliards d’euros -, ce dernier ayant été racheté par l’entreprise de Jeff Bezos, récemment détrôné au classement de l’homme le plus riche du monde par Elon Musk.

Une question de timing

Alors si la question d’une migration de la série depuis Netflix vers Prime Video pouvait se poser dans le cas d'une saison 2, elle est, dans les faits, impossible. Comme l’explique le média américain IndieWire, MGM a été racheté par Amazon après la signature du contrat liant le studio de production à Netflix. De quoi souffler un peu pour MGM : une semaine seulement après le début de sa diffusion, la série Mercredi, notamment portée par l’actrice Jenna Ortega, comptabilisait déjà plus de 400 millions d’heures de visionnage… faisant ainsi de la série le troisième plus gros succès de l’histoire de Netflix.