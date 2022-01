Non, le « Flurona » n'est pas un nouveau virus !

Le « C’est pas vrai » s’arrête aujourd’hui sur une information très répandue et pouvant prêter à confusion : un premier cas de « Flurona » vient d’être détecté en Israël, peut-on lire dans certains médias ou sur les réseaux sociaux. Le « Flurona » serait une sorte de fusion entre le Covid et la grippe. Une explication qui peut laisser penser qu’un nouveau virus commence à circuler.



Attention, le terme est trompeur ! Le « Flurona » n’est pas un nouveau virus. Il s’agit simplement d’une double infection. Deux maladies différentes attrapées au même moment par un individu, c’est possible. En résumé, le premier cas israélien a été très relayé alors qu’il n’est pas exceptionnel.