Nos idées sorties du 13 au 15 novembre 2026

Un air de Salon de l’Agriculture à Tours ce week-end ! Découvrez dès ce vendredi et jusqu’à dimanche l’évènement « La ferme Expo » au parc Expo. Pour cette 20ème édition, un grand pôle Agriculture & Territoires avec plus de 1200 animaux est proposé, des présentations et concours, et de nombreuses animations sont au programme.

Le parc des expositions d’Orléans accueille le Salon Mariage et célébrations ce week-end. Près de 70 exposants sont attendus pour vous aider à préparer le plus beau jour de votre vie !

Harry Potter à l’honneur ce vendredi soir, au Zénith d’Orléans, à travers le spectacle « La Symphonie Magique ». Plongez dans l’histoire du jeune sorcier, grâce à la musique de l’orchestre symphonique Lords of the Sound. Un impressionnant spectacle visuel, avec des effets de lumière et des effets spéciaux spectaculaires complète également le spectacle.

Ce dimanche, à l’Arena Loire de Trélazé, c’est le concert Disney. On replonge dans nos dessins animés préférés, à travers la musique. Sur scène, un orchestre symphonique, accompagné de chanteurs et de danseurs, fait résonner la magie de Disney.

À Paris, les Grands magasins dévoilent leurs vitrines de Noël. Elles sont à découvrir dès ce week-end aux Galeries Lafayette et au Printemps Haussmann. En revanche, il faudra attendre le 22 novembre pour découvrir les illuminations sur les Champs Élysées.

Coup d’envoi ce samedi du Grand Noël au Château de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne. Jusqu’au 3 janvier, le château et les jardins se transforment grâce à des décors somptueux qui devraient faire rêver les enfants et les grands. Une patinoire est également à découvrir dans les jardins, ainsi qu’une projection lumineuse sur la façade du château.