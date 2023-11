Nos idées sorties pour ce week-end

ORLEANS – Le salon de l'automobile se tient jusqu'à dimanche au parc des expos. Les amateurs ont l'occasion de découvrir les modèles de nombreux constructeurs représentés. La part belle est aussi faite aux véhicules hybrides, aux modèles électriques ou encore aux voitures autonomes. Voitures d'aujourd'hui, de demain mais aussi d'hier grâce au club des anciennes de l'automobile club du Loiret, Mini Auto 45, dont les modèles exposés permettent de retracer plus d'un siècle d'histoire de l'automobile.



Tarifs : entre 4 à 7 euros pour le plein tarif gratuit pour les moins de 12 ans.

ANGERS – Autre salon ce week-end, celui du cheval à Angers. C’est la 7e édition, rendez-vous au parc des expositions. Plus de 240 exposants sont présents. Vous pourrez en prendre plein les yeux samedi soir avec la soirée étoile équestre. Le salon c'est aussi pour les plus jeunes. Un village enfant avec des baptêmes de poney, de pony game, des baptêmes de polo également qui sont gratuits.

BOURGES – Les futurs époux ont l’occasion de trouver ce qu’il faut pour organiser leur mariage de A à Z au Prado.

MOULINS - La Biennale des Illustrateurs réunit depuis plus de dix ans les plus jolies plumes de France et d'Europe. C'est jusqu'au 19 novembre. Expositions, ateliers, performances, lectures, encore spectacles vous attendent dans une dizaine de lieux.

Bon week-end!