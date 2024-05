Nos idées sorties pour ce week-end

VITILOIRE - 35 000 visiteurs sont attendus à Tours ce samedi et ce dimanche pour Vitiloire. Avec près de 160 exposants, vignerons et artisans des métiers de bouche, Vitiloire est le rendez-vous incontournable du printemps autour des vins du Val de Loire. L’occasion également de découvrir les dernières tendances culinaires.

TATTOO - La première édition de Tours Tattoo Show se tient jusqu’à dimanche au Parc des expositions de Tours - Grand Hall. 300 artistes tatoueurs venus de toute la France et de l'étranger ainsi que 2 artistes pierceuses sont présents. Notez aussi la présence d’une trentaine d’exposants et de food trucks.

ORLEANS - L'Orléans Vintage Festival fait son grand retour au Jardin de la Charpenterie, Place de Loire et Quais de Loire. Une 6e édition qui cette année portera le sport à travers différentes époques. Une manière d’aborder cet été sportif dans un esprit festif et convivial. Au programme : des défis, du sport vintage, des loisirs vintage, des concerts, un DJ Set, des stands, un cinéma en plein air et plein d'autres surprises pour les petits et grands !

Restauration sur place, foodtrucks, camions de glaces, popcorns et buvette. Festival gratuit et ouvert à tous toute la journée.

ANJOU – En collaboration avec la société Polaris, le château du Plessis-Bourré s’enchante dans un grand spectacle immersif et participatif. Tout au long d'un parcours-spectacle, découvrez en une quinzaine de scénographies, la fabuleuse histoire d'amour entre la Belle et la Bête. Rendez-vous ce vendredi et ce samedi. Plus d’informations sur plessis-bourre.com

BLOIS – Tour Eiffel, London Bridge ou encore Colisée : vous pouvez admirer les monuments les plus emblématiques d'Europe reconstitués en Kapla au château royal. Petits et grands peuvent toutes et tous participer eux-mêmes à la construction de structures architecturales ou de sculptures éphémères.

BOURGES – Un peu de sport aussi ce week-end ! A Bourges, le club de Canoë Kayak de la ville organise samedi le championnat régional de vitesse. En marge de cette épreuve, il y aura un challenge jeune, succession d'épreuves sportives qui permettent aux licenciés des clubs de découvrir notamment les nombreuses disciplines de la fédération de canoë kayak et sports de pagaie. Buvette sur place.