Nos idées sorties pour ce week-end

ORLEANS - La deuxième édition du festival du vinaigre d'Orléans se tient vendredi, samedi et dimanche au Campo Santo. Son objectif est de "replacer Orléans sur la carte de la gastronomie française, mais aussi de mettre en avant les nombreux savoir-faire régionaux et dynamiser la région", assurent les organisateurs. Parmi les temps forts de ce festival, un marché des producteurs (samedi), deux soirées musicales (samedi et dimanche) et une compétition autour de l'oeuf mayo (dimanche). Et qui de mieux que des chefs cuisiniers de renom pour apporter du prestige aux vinaigres Martin-Pouret ? De fait, au cours de ces deux jours et demi de festival, six chefs concocteront, aux côtés du maitre vinaigrier de Martin-Pouret, six vinaigres. Ces créations exclusives vieilliront pendant un an dans des futs en chêne, et seront remises aux chefs de l'édition suivante.

TOURS – Les portes ouvertes des ateliers de la Morinerie ce samedi et ce dimanche, dans un ancien entrepôt à Joué-les-Tours. Le site regroupe sur plus de 15000 m2 plusieurs dizaines d'ateliers d'artistes, artisans d'art, musiciens et compagnies d'art de la rue. Des performances sont prévues ce week-end.

BLOIS – La marche des fiertés de Blois se tient ce samedi après-midi. Une seconde édition organisée par le Planning Familial 41. Pour l’occasion, un village associatif sera ouvert aux jardins de l’évêché, lieu de rendez-vous également pour la Marche qui débutera à 15 h. Après la marche, un DJ set viendra clore la journée. Événement gratuit.

JARDINS – C’est la 20e édition des Rendez-vous aux jardins de vendredi à dimanche. Plus de 2000 jardins sont à découvrir. Le thème cette année, les 5 sens au jardin. Au Mans par exemple, pour l’occasion, le Service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans mais aussi l'Abbaye Royale de l'Epau proposeront plusieurs animations et visites.

CHATEAUROUX – Les JO approchent à grands pas. A la médiathèque Equinoxe de Châteauroux, une exposition intitulée Histoire, sport et citoyenneté est à découvrir jusqu’à ce samedi. Des J.O. d’Athènes 1896 à ceux de Paris 2024, elle met en avant des récits hors norme, de sportives et de sportifs, qui ont marqué de leurs engagements l’histoire contemporaine.