Nos idées sorties pour ce week-end

BOURGES - Un parcours féérique sur deux kilomètres. C’est ce qui vous attend à Bourges pour les Nuits des Lumières. Au programme, des projections animées sur 6 lieux patrimoniaux de la ville, mettant en scène Ursine, l’ours mascotte de l’événement. C’est à découvrir en juin et septembre les jeudis, vendredis et samedis soir et tous les soirs en juillet et août dès la tombée de la nuit.

BLOIS - Le festival Des Lyres d’été offre de nombreux évènements pendant la belle saison : concerts, théâtre, spectacles de rue et séances de cinéma, dans les lieux les plus emblématiques de Blois. Des rendez-vous, gratuits pour la plupart, et proposés par tous les acteurs culturels et associatifs de Blois. Avec l’objectif de faire vivre la ville pendant l’été.

LE MANS – Samedi et dimanche, se tiennent Classic Days sur le circuit Bugatti au Mans. Expositions de voitures de collection et d'exception, bourse d'échange, parades, roulages, musée en l'honneur d'Henri Pescarolo, village enfants... Les spectateurs déambuleront entre des plateaux avant-guerre, Formule 1, monoplaces, GT… L’invité d’honneur est un habitué du Mans : le pilote recordman de participations Henri Pescarolo. Une grande bourse d’échange auto et moto se tiendra, pour le plus grand plaisir des collectionneurs !