Nos idées sorties pour ce week-end

Noël approche, et il y a les marchés de Noël pour flâner et trouver des cadeaux. A Orléans, Angers ou encore Blois. Blois où de nombreuses animations sont programmées. Des spectacles de rue par exemple proposés par la compagnie Picto Facto. Des structures gonflables en forme de jouet qui colorent les festivités. Elles paradent tous le mois de manière impromptue dans les rues commerçantes, il y a aussi des spectacles.



Au Mans, le port prend des allures de village de Noël. Chaque soir des projections lumineuses sont visibles depuis la Capitainerie pour le plaisir des petits et des grands. Ce samedi après-midi des animations sont proposées : maquillages sculptures ballons, chapeaux en papiers, jeux, courses de bateau, fanfare, chants de noël ou encore déambulations…

En Touraine, une nocturne de Noël est programmée au château de Villandry ce samedi. L’occasion de découvrir l’intérieur des lieux sous un autre angle. Rennes, faons, chouettes et écureuils… dans les décors végétaux conçus à cette occasion dans le château, les habitants vous attendent pour fêter Noël ! Des fenêtres, on contemple les jardins qui ont, eux aussi, revêtu leur parure d’hiver.

Et puis on termine par un mapping de Noël projeté dans l’Allier jusqu’au 6 janvier. Rendez-vous tous les soirs entre 17h30 et 20h30 à La forteresse médiévale de Bourbon l’Archambault, L’Hôtel de la Borderie à Cusset, Le château des Ducs de Montluçon ou encore la Mal-Coiffée à Moulins. Sept lieux au total à travers le département sont illuminés. Plus de détails sur Lumières sur le Bourbonnais ICI.