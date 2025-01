Nos idées sorties pour ce week-end du 10 au 12 janvier

La nouvelle année démarre doucement, côté animations. Néanmoins, quelques beaux spectacles sont à découvrir. Entre théâtre d’improvisation, stand up, comédie et musique, voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Même si les fêtes sont terminées, la fête continue… Avec le Fatfuzz Festival qui démarre ce vendredi à la MJC Boby Lapointe de Villebon-sur-Yvette. Au programme de ces deux jours : de la funk, du rock, du jazz, mais aussi du hip-hop, des musiques africaines et des sons balkaniques ! En bref, une programmation très éclectique et festive, qui plaira au plus grand nombre.

À Forges-les-bains, c’est ambiance disco ce samedi. Une soirée disco est proposée salle Messidor, au profit du téléthon. DJ et concours du plus beau costume sont au programme.

La salle polyvalente de Brières-les-scellés propose de son côté une soirée concert-karaoké dessiné ! Un karaoké hors du commun, qui allie musique vivante, dessin et manipulation visuelle. Un spectacle joyeusement participatif, à ne pas manquer !

Et puis du théâtre d’impro à Marcoussis. Les comédiens d’IMAGIN’ACTION – La Compagnie du Regard reviennent pour la 1ere soirée IMPRO de l’année 2025. Et cette fois encore, le public participera avec ses bonnes idées, pour construire le spectacle. Rendez-vous à l’Usine café-concert.

Loiret

L’humoriste Elodie Poux fait escale au Zénith d’Orléans ce vendredi soir. La Nantaise présente son spectacle « le syndrome du Papillon », dans lequel elle dépeint, avec beaucoup d’humour, son passé et son travail dans le secteur de la petite enfance. Il s’agit par ailleurs de son deuxième spectacle.

À Montargis, une pièce de théâtre à ne pas manquer ce dimanche à la salle des fêtes : « Complètement Space », avec Paul Belmondo, et Sandrine Quétier. Cette pièce burlesque se déroule en l'an 2082. Jacqueline et Michel gagnent un séjour dans l'espace avec des scientifiques. La mission : explorer une planète pour ramener une source d'énergie qui pourrait sauver la Terre. Problème : ils ne connaissent absolument rien à la science !

À Beaugency, ambiance année 80’ ce vendredi au restaurant Made In Loire. Une soirée jeux plus précisément, durant laquelle vous testerez vos connaissances et notamment votre culture musicale….

Enfin du sport au programme de ce samedi, au palais des sports d’Orléans. La 4ème édition du « duel en terre des farangs » se tient dès le début d’après-midi. Pour les amateurs de boxe thaï et de K1, c’est le rendez-vous à ne pas manquer !

Loir-et-Cher

Si vous êtes nostalgiques des fêtes, c’est le dernier week-end pour profiter des décorations de Noël au château de Cheverny. Décorations lumineuses géantes dans les jardins, dans les pièces du château et mapping vidéo sur la façade sont encore à découvrir. Les animations de Noël sont également accessibles ce week-end encore au Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Abbaye on Ice à Vendôme continue. La patinoire est accessible depuis sur le parvis Rochambeau, au pied du bâtiment Régence, jsuqu’au 19 janvier.

L’espace Quinière Rosa Parks de Blois organise ce samedi soir une soirée d’impro ! Un spectacle d’improvisation animé par un maitre d’orchestre, et qui verra s’affronter deux troupes de comédiens : les Improloko’s de Blois contre la Lima d’Angers ! C’est le public qui les départagera !

Indre-et-Loire

Deux spectacles à découvrir au Palais des Congrès de Tours. Tout d’abord, ce vendredi soir, un hommage au King, avec « The Musical Story of Elvis ». Sur scène, retrouvez Nils Strassburg, l’un des meilleurs interprètes au monde incarnant Elvis sur scène. Et puis samedi soir, un king d’un autre genre… Manu Payet est sur scène pour son spectacle « Emmanuel 2 », dans lequel il évoque notamment sa paternité.

Au parc expo de Tours dimanche, place à la nostalgie avec le spectacle « 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises ». 15 000 choristes répartis sur 30 spectacles, reprennent le patrimoine de la chanson française.

Avec la nouvelle année, les bonnes résolutions, et peut-être celle de se mettre au sport ! L’union cyclotouriste de Veigné organise la 43ème randonnée des dauphins. Des parcours marche ou VTT allant de 12 à 45km sont proposés. Rendez-vous dimanche matin, salle Cassiopée.

Enfin marcher pour se donner bonne conscience, à l’occasion de la randonnée des rois ce samedi. Au départ de l’étang de la Varenne sous Chandon à Amboise, deux parcours sont proposés, 6 ou 9 km, avec une galette des rois à l’arrivée !

Cher et Indre

Caroline Vigneaux vous accueille au Palais d’auron, à Bourges, ce vendredi soir. L’humoriste revient avec son nouveau spectacle « In Vigneaux Veritas », dans lequel elle continue d’explorer des personnages hauts en couleurs.

Les vitrines Saint-Amandoises proposent un nouveau cabaret ! Découvrez ce samedi et dimanche le spectacle « Carnavaleira » porté par la troupe Spirit Spectacles. Une revue à l’américaine, avec sur scène, un chanteur, un danseur et 5 danseuses, mais aussi un contorsionniste. Rendez-vous à la Cité de l’Or.

De la magie salle Edith Piaf à Châteauroux ce vendredi soir. Mathieu Chesneau est mentaliste, et va vous faire vivre une expérience unique. Quelques techniques et une bonne dose d'intuition vont lui permettre de vous transporter dans un autre univers.

La 50ème édition de la randonnée pédestre de Buzançais a lieu ce dimanche matin. 4 parcours de 11, 15, 18 et 22 km sont proposés. Dans le Cher, randonnée également au Subdray ce dimanche. Ici, 8, 1’, 21 ou 29km vous sont proposés.

Bourgogne et Allier

Du théâtre d’improvisation organisé ce dimanche soir, au Tip’s à la Charité-sur-Loire. Découvrez sur scène la troupe Les Zunivers. Ça débute à 18h.

Du théâtre toujours en Saône-et-Loire… Ce week-end se tient à Chagny le 24ème festival de théâtre amateur. 8 troupes se succèdent sur 3 week-ends consécutifs dans le Théâtre à l'italienne des Copiaus. Trois pièces sont à découvrir ce week-end, vendredi, samedi et dimanche soir. Réservation auprès de l'Agence de Tourisme de Chagny.

La médiathèque Jean-Christophe Rufin de Sens organise ce samedi une initiation à la bande dessinée. Avis aux passionnés, c’est le moment d’apprendre à créer votre bande dessinée, et libérer votre créativité. C’est accessible sur inscription.

Enfin, ce n’est pas vraiment une idée sortie, mais plutôt une idée de programme à regarder, puisque dès lundi prochain, la nouvelle saison de l’émission d’M6 « La meilleure boulangerie de France » fait une halte en Bourgogne. 10 entreprises de la région y participent, de Nevers, à Toucy, en passant par La Chapelle-de-Guinchay et Corbigny. Diffusion du lundi au vendredi, à partir de 18h35.

Sarthe

Rendez-vous tout d’abord au Centre des Expositions du Mans pour aller applaudir Pierre Garnier ! Le dernier vainqueur de la Star Academy a débuté sa première tournée solo qui accompagne son premier album. Ce concert évènement aura lieu ce dimanche, à 18h.

Un autre concert à ne pas manquer. L’Entracte à Sablé-sur-Sarthe accueille samedi soir le chanteur Nuit Incolore. Révélé par le succès de son titre Dépassé qui cumule les millions de vues sur internet, le Suisse avait même été nommé dans la catégorie révélation masculine aux Victoires de la Musique 2024.

Avis aux fans de Jean-Jacques Goldman ! Ce vendredi soir, le palais des congrès du Mans accueille les Goldmen. En tournée dans toute la France, ils redonnent vie sur scène, aux titres de la personnalité préférée des Français, qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.

De l’humour également aux Saulnières au Mans ce vendredi soir, avec Pierre Thevenoux. L’humoriste, passé notamment par le Jamel Comédy Club, propose une heure de stand up, dans lequel vous apprendrez un peu plus à le connaitre, grâce à son humour grinçant.

Maine-et-Loire

Laurie Peret est à découvrir ou redécouvrir sur scène, au Centre des congrès d’Angers, ce vendredi soir. L’humoriste présente son deuxième one woman show, dans lequel elle nous parle de la quarantaine, toujours accompagnée d’un petit piano, et de ses drôles de chansons.

Au même endroit, ce samedi, une autre humoriste vous attend : Nora Hamzawi. Là aussi, elle présente son deuxième spectacle, dans lequel elle parle notamment de son couple, mais aussi de jeunesse et du temps qui passe.

Le Festival Epi’Alors a lieu ce samedi au Fuilet. Trois artistes aux styles différents seront à découvrir. Rock anglais, pop française et house urbaine sont au programme ! Rendez-vous salle Figulina.

Enfin ce n’est pas ce week-end, mais jeudi prochain… Le Dôme à Saumur accueille Olivia Ruiz. La chanteuse est de retour avec un nouvel album, La Réplique, dans lequel elle mixe la musique latine à l’électro, le français à l’espagnol… Un doux mélange à découvrir donc sur scène.