Nos idées sorties pour ce week-end du 17 au 19 janvier

Spectacles d’humour, théâtre, et concerts sont ce week-end au programme. A faire en famille ou entre amis, voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Au Théâtre de l’Agora d’Évry-Courcouronnes, c’est une immersion sous l’océan qui vous est proposé ce weekend. La compagnie Mermontine propose un conte musical et visuel inspiré du célèbre roman de Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers. Avec des projections d’illustrations et des créations sonores pop et psychédéliques, c’est une expérience immersive qui est proposée.

De l’humour ce vendredi salle Jacques Tati à Orsay, avec Djamil Le Shlag… Avec la promesse d’une bonne dose de rire et de positivité dans son spectacle « Exodes », qui explore les thèmes de l’identité, l’éducation, et la transmission.

Et avis aux motivés. Le gymnase Michel Poirier d’Etampes propose un « marathon fitness » ce dimanche. 2h d’abdos-fessiers, et 1h de stretching pilates sont organisés, pour bien démarrer l’année !

Loiret

Malik Bentalha est sur la scène du Zénith d’Orléans ce vendredi soir. L’humoriste y présente son dernier spectacle, « Nouveau monde », 4 ans après sa dernière tournée. Et il s’en est passé des choses ces 4 dernières années. Il nous parle cette fois de ses déboires, professionnels et personnels.

Après plus de 200 dates de tournée, Le Cabaret Extraordinaire fait escale à Beaugency. Un tout nouveau spectacle, « Plein Feu », sera présenté ce vendredi soir au complexe des Hauts de Lutz.

Autre ambiance samedi, avec le Tribute à Elton John, The Rocket Man. Tous les morceaux qui ont marqué la carrière du chanteur seront présentés au palais des congrès de CO’Met.

Le 4ème salon du mariage se tient tout ce week-end au Centre socio-culturel de Briare. Tandis qu’à Sully-sur-Loire, près de 60 exposants et thérapeutes sont réunis samedi et dimanche à l’espace Blareau, pour la 9ème édition du salon du bien-être.

Loir-et-Cher

Dernier week-end pour profiter de la patinoire Abbaye on Ice à Vendôme. À cette occasion, un spectacle de clôture est organisé ce dimanche, à 18h, le spectacle « Cartoons » par Patin’air. RDV au parvis Rochambeau.

Un spectacle pour les enfants est proposé à Naveil ce dimanche : la chocolaterie magique. Un spectacle à travers des mondes imaginaires et extraordinaires durant lequel les enfants seront aussi acteurs du spectacle. Ça se passe à la salle « La Canopée ».

Du théâtre, avec la pièce « Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion ». Présentée par la Troupe Théâtrale de La Ville aux Clercs, cette comédie nous dépeint un départ en vacances qui ne se passe évidemment pas comme prévu ! C’est à découvrir dès ce samedi, et jusqu’au 30 mars.

Enfin ce n’est pas ce week-end, mais mercredi prochain : Jeanfi Janssens sera sur la scène de la pyramide à Romorantin, pour présenter son dernier one man show. Après sa carrière de steward, l’humoriste nous raconte son entrée dans le monde du show business.

Indre-et-Loire

Deux humoristes sont à découvrir à Tours ce week-end. Tout d’abord ce vendredi soir, D’Jal sur la scène du Palais des congrès de Tours. Le Portugais est de retour avec un nouveau spectacle mêlant des personnages cette fois encore hauts en couleurs. Et puis samedi, c’est Bérengère Krief qui vous attend sur cette même scène, pour son spectacle « Sexe ».

26ème édition ce week-end du Tours BMX Indoor au parc des expositions. Des coureurs venus de partout en France et en Europe sont attendus. La précédente édition, qui a eu lieu en 2023, a rassemblé 5000 spectateurs.

Run et randonnée de Saint Vincent ce dimanche. Deux parcours de 17 km et 10 km pour joggeurs et marcheurs sont organisés dans le vignoble vouvrillon. L’épreuve est ouverte à tous.

Cher et Indre

Une soirée Loup-Garou de Thiercelieux organisée ce samedi soir… Avis aux fans du jeu de société, et rendez-vous à la salle Madeleine Sologne de Châteauroux, avec vos plaids et coussins… pour découvrir ou redécouvrir les extensions du jeu, avec de nouveaux personnages et des cartes inédites.

Enfants, mais aussi adultes passionnés de LEGO, sont attendus nombreux ce week-end, au centre Louis Aragon de Saint-Florent-sur-Cher, pour découvrir l’exposition des petites briques. De nombreux univers y sont représentés, comme Harry Potter, Star Wars, ou Marcel.

De l’humour au Théâtre MAC-NAM de Vierzon, avec le nouveau spectacle d’Issa Doumbia à découvrir ce samedi soir. Dans « Monsieur Doumbia », l’humoriste revient sur sa perte de poids ou sa carrière, à travers des péripéties folles.

Le Palais d’Auron, lui, accueille un autre humoriste, Alexis Le Rossignol et son spectacle « le sens de la vie ».

Bourgogne et Allier

Michaël Gregorio est à Auxerrexpo ce samedi. Avec L’Odyssée de la voix, le chanteur et imitateur, accompagné de ses musiciens, nous embarque dans un spectacle mêlant humour, performances vocales et émotions.

Un spectacle à ne pas manquer au théâtre municipal de Nevers ce samedi : Simon Astier doit préparer le discours du mariage de sa sœur. Mais c’est la page blanche, en plus d’avoir la pression. On découvre alors les rebondissements dans la tête et les pensées du personnage.

Dans l’Allier, la magie s’invite au théâtre de Moulins, avec le Festival International de Magie d’Auvergne. De nombreux artistes vont se succéder sur scène ce samedi soir à partir de 20h, comme un ventriloque, mentaliste, et magicien évidemment.

Sarthe

C’est devenu un rendez-vous phare au Mans : le Geek Life Festival revient ce week-end au centre des expositions du Mans ! Durant deux jours, la culture pop et geek est mise à l’honneur, aux côtés notamment d’invités qui ont marqué toute une génération : Hélène Rollès, et Jacky du club Dorothée.

À la Comédie, au Mans, l’humoriste Odah Sama est à découvrir. Le jeune artiste est en tournée, avec son spectacle « en rodage ». A découvrir ce vendredi et ce samedi soir.

Alain Souchon et ses fils sont sur la scène du Palais des Congrès et de la culture du Mans ce vendredi soir. Tous les trois sur scène, ils revisitent le répertoire d'Alain Souchon.

Enfin le cirque Inshi à découvrir ce vendredi soir esplanade Pierre Mendès France à La Flèche. Le créateur, Roman Khafisov s’est exilé à Paris, après l’invasion de la Russie en Ukraine, en 2022, et a donc monté ce cirque, réunissant 6 artistes ukrainiens.

Maine-et-Loire

Coup d’envoi ce samedi de la 37ème édition du festival Premiers Plans d’Angers… Jusqu’au 26 janvier, découvrez les nouveaux talents du cinéma européen, à travers des projections de films inédites. Toute la programmation est à découvrir sur premiersplans.org.

Catch d’improvisation théâtrale ce samedi à Angers ! Les Folies Angevines voient s’affronter plusieurs équipes de comédiens. Des troupes de France, de Belgique mais aussi du Maroc sont attendues. Le public les départagera, et qualifiera l’une des équipes pour la grande finale.

Cross Indoor à Saumur. 16ème édition du Complet à Saumur, qui réunit les professionnels et amateurs du monde équestre. Conférence, ateliers et tables rondes sont organisées samedi à l’IFCE de Saumur, avec pour terminer la journée, le Cross Indoor, l’épreuve qui mêle spectacle et sport de haut niveau.

Le salon alternatif du mariage, l'Atelier Wedding se tient tout ce week-end aux Greniers Saint-Jean à Angers. Ateliers conseils, exposants 100% locaux, et vente seconde main sont notamment au programme.

Enfin 15ème édition des 24H Chaud les jeux à Cholet. L’ASPTT met à disposition samedi et dimanche plus de 600 Jeux de Société. Des rencontres avec des créateurs de jeux et des Escape Game sont également au programme.