Nos idées sorties pour ce week-end du 18 au 20 octobre

Coup d’envoi ce week-end des vacances de la Toussaint. Alors si vous êtes en panne d’idées pour occuper vos enfants, bonne nouvelle, Vibration est là ! Comme chaque année, de nombreux établissements proposent une programmation spéciale pour ces vacances et Halloween. Vous trouverez donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

À noter par ailleurs que dès ce vendredi et jusqu’à dimanche se tient la 6ème édition de la Nuit des châteaux. Pour l’occasion, de nombreux édifices ouvrent leurs portes à la nuit tombée… ce qui rend la visite particulière et hors du commun. Plus d’infos sur www.nuitdeschateaux.com.

Essonne

On part à la chasse aux fantômes et aux bonbons à Orsay ! Alors qu’halloween approche, l’organisme Ooxygène propose un parcours de 2km, pour les 6-11 ans, sur lequel il faudra résoudre des énigmes et trouver un trésor.

Un escape game pour promouvoir le dépistage du cancer du sein ! Dans le cadre d’octobre rose, le centre communal d’action sociale de Breuillet vous propose d’intégrer un groupe d’étudiants qui se sont faits dérober leurs travaux sur le cancer du sein… À vous de reconstituer les circonstances du vol… Plusieurs créneaux de jeu par groupe de 6 sont proposés. Et c’est gratuit. Plus d’infos auprès du CCAS.

Enfin du stand up à découvrir aux Ulis au Dockside Comedy Club… De nombreux humoristes de la scène parisienne sont à découvrir ce vendredi soir, dès 21h, accompagnés d’un DJ.

Loiret

Le château de Meung sur Loire passe en mode Halloween ! Partez à la rencontre des fantômes du château dès ce samedi et jusqu’au 3 novembre. Un parcours ludique est à découvrir avec dégustation d’insectes notamment au programme, et à la fin, une surprise vous attend ! Au total, 25 pièces ont été décorées aux couleurs d’Halloween. Des animations sont également proposées dans le parc du château.

Halloween également au château-musée de Gien, avec « la chasse aux bonbons du Baron » ce dimanche pour les 6-10 ans… Esther, la gouvernante un peu étrange du château, vous invite donc à une chasse un peu particulière, durant laquelle il faudra relever des défis !

Enfin au château de Chamerolles, pas de bonbon, mais du chocolat… 7ème édition du salon tout ce week-end, en présence d’une quinzaine de chocolatiers. Des ateliers pour les enfants sont également au programme !

Loir-et-Cher

C’est le retour ce samedi du spectacle son et lumière dans la cour du Château royal de Blois. Jusqu’au 2 novembre, un festival d’effets spéciaux visuels et sonores est à découvrir dès 19h15, qui retrace les évènements qui ont marqué l’Histoire du château.

Le château des énigmes à Fréteval fête halloween durant toutes les vacances de la Toussaint. À découvrir : un parcours sur le thème d’Halloween et une énigme effrayante (évidemment) à résoudre ! La Reine a été assassinée, À vous de mener l’enquête, dès ce samedi et jusqu’au 3 novembre. À noter que les visiteurs peuvent également participer à un escape game sur le thème d’Harry Potter !

Indre-et-Loire

L’évènement « Monument Jeu D’enfant » fait son retour ce week-end au château d’Azay-le-rideau, avec une animation proposée aux jeunes visiteurs. À travers un jeu de piste, vous irez à la rencontre de personnages en costumes, féériques et fantastiques, et vous devrez résoudre une mystérieuse énigme…

On fête Halloween dès ce samedi au château de Brétignolles à Anché, qui pour l’occasion propose un parcours animé, avec squelettes, démons et autres sorcières… Attention toutefois, l’animation est déconseillée aux moins de 6 ans…

Enfin à Tours, le parc expo accueille le salon de l’habitat jusqu’à dimanche, tandis qu’au Palais des congrès, Manu Payet monte sur scène ce vendredi soir… Après le succès de son spectacle « Emmanuel », l’humoriste et acteur présente « Emmanuel 2 », dans lequel il parle notamment de sa paternité…

Cher et Indre

Le show évènement One Night Of Queen débarque au MACH 36 de Déols ce vendredi soir. Un spectacle décrit comme « le meilleur show de Queen depuis Queen ». L’occasion de découvrir ou redécouvrir Gary Mullen, qui incarne à la perfection physiquement et vocalement Freddy Mercury.

Dans un tout autre style, ce week-end a lieu le 10ème salon des vins et des produits du terroir… Un évènement organisé par le club Kiwanis, et qui se veut solidaire, au profit des enfants défavorisés. Une trentaine de viticulteurs et producteurs vous attendent à l’espace VIP du Palais des sports du Prado, à Bourges.

À noter aussi une brocante à Sancerre ce dimanche, sur les remparts de la ville, ça se passe de 8h à 18h. Enfin à Saint-Amand-Montrond, place aux Foires d'Orval, grand temps fort de l'automne. Fête foraine, foire et soirée DJ sont notamment au programme.

Bourgogne et Allier

La science-fiction à l'honneur ce week-end au gymnase rené-Yves Aubin d'Auxerre. Le festival Galactic days se tient samedi et dimanche, avec pour thème cette année "les univers post-apocalyptiques".

Jusqu’à dimanche, on joue à Imphy ! 15ème édition du salon du jeu dans la salle des fêtes de la ville… Au programme : différents tournois, des bornes d’arcades, jeux vidéo et jeux de société en accès libre. L’entrée est gratuite !

Enfin c’est peut-être le moment de s’essayer à l’escalade… La salle Bloc Zone à Yzeure fête ses 1 an… et organise donc une soirée spéciale avec initiation à l’escalade et concert. Rendez-vous ce vendredi soir, à partir de 19h.

Sarthe

Un rendez-vous toujours très attendu au Mans… l’ouverture de la fête foraine au Panorama ce samedi ! Jusqu’au 11 novembre, les traditionnelles attractions et autres stands de confiseries vous attendent. Plus de 100 attractions seront accessibles au public. L’entrée est gratuite, on le rappelle, mais les attractions sont payantes.

Et puis coup d’envoi ce week-end des vacances scolaires, avec le début ce samedi du festival Open The Gates… Une semaine de festivités au Mans avec du stand up, des scènes ouvertes, et des concerts. C’est la 2ème édition de l’évènement.

Durant cette période de vacances, des visites guidées du circuit des 24H du Mans sont organisées. Visite du musée, et anecdotes vous permettront de connaitre les coulisses de ce circuit mythique. Il faut réserver votre place en amont.

Maine-et-Loire

Ça passionne aussi bien les petits que les grands… les playmobiles font leur salon au musée Espace Air Passion. Dixième édition de l’exposition où plus de 5 000 figurines envahiront le hall principal du musée, à travers onze scènes inédites.

Parce que le rire est bon pour la santé, ne manquez pas la soirée « catch d’impro » aux Folies Angevines ce vendredi soir. Plusieurs équipes d’humoristes s’affrontent, autour de thématiques théâtrales, et sont départagées par un arbitre international !

Enfin dimanche, on marche pour Octobre rose à Chemillé en Anjou… L’évènement vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 3 parcours sont proposés : 4, 8 ou 13km. Les bénéfices seront reversés au profit des ateliers “Cancer & bien-être” organisés tout au long de l'année par le centre social du Chemillois.