Nos idées sorties pour ce week-end du 1er au 3 novembre

Plus que quelques jours pour profiter des vacances de la Toussaint et d’Halloween, puisque de nombreuses animations sur le thème sont encore programmées. Voici donc ci-dessous, une liste non exhaustived’évènements près de chez vous !

Essonne

Le Festival « Les Primeurs de Massy » a débuté ce mercredi et dure jusqu’à dimanche ! 27ème édition de l’évènement qui est dédié aux premiers albums… L’occasion donc de découvrir la nouvelle scène musicale.

Saint-Hilaire fête Halloween ce samedi… Dans la salle des fêtes, concours de déguisement, atelier maquillage et jeux sont programmés. ET c’est gratuit ! Halloween également organisé par le Lac en fête. Rendez-vous ce vendredi, de 17h à 19h, au parc des Tourelles avec, au programme, une distribution de bonbons.

À Mesnil-Racoin, une expérience immersive et horrifique est proposée jusqu’à samedi à l’escape game Mystery Time. Dans une ancienne demeure abandonnée, vous avez été sollicités pour une mission à haut risque. Vous devez échapper un chasseur psychopathe pour réussir à sortir de là. Attention, c’est déconseillé aux moins de 14 ans, aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques…

Et puis évidemment, on est proche de Paris, avec quelques évènements à retenir peut-être… Un nocturne ce vendredi soir au Musée du Louvre. Le musée ouvre ses portes gratuitement à tous les visiteurs, le premier vendredi de chaque mois, après 18h. Et au parc des expositions Porte de Versailles se tient tout ce week-end le salon du chocolat !

Loiret

Tout d’abord au château de la Ferté Saint Aubin, avec un escape game hanté… En famille ou entre amis, vous avez environ 1h30 pour découvrir l'histoire d'un fantôme oublié. Même chose au château de Meung sur Loire, dernier weekend pour profiter des animations sur le thème d’halloween !

À Beaugency aussi, on fête Halloween jusqu’à samedi soir avec au programme : visite nocturne du château, enquête mystérieuse, et animations inspirées de la Fête des Morts mexicaine. Et c’est pour toute la famille !

Près de Pithiviers, à Escrennes, un parcours nocturne hanté est proposé samedi… un petit parcours pour les enfants, et un grand parcours pour les plus de 10 ans. L’entrée sur fait sur réservation. Au château de Saint Brisson, un jeu de piste est disponible jusqu’à dimanche. Et ne manquez pas ce vendredi la Nuit d’Halloween, où vous aurez 60 minutes chrono pour rentrer dans le château et tenter d'en résoudre les mystères !

Loir-et-Cher

Dernier weekend pour assister au son et lumières, projeté dans la cour du château de Blois, à la tombée de la nuit. Un spectacle à 360°C qui retrace les temps forts historiques du château. Dernier week-end également pour découvrir ou redécouvrir le spectacle de chevaux et rapaces au château de Chambord.

L’univers d’Alice au Pays des merveilles ce vendredi à la Commanderie d’Arville. Un jeu d’enquête, animé par des comédiens, est proposé aux visiteurs. Le gâteau d’anniversaire de la reine de cœur a disparu… À vous d’aider Alice, le Chapelier fou, ou encore le Lapin blanc à sauver leur tête de la redoutable reine Rouge.

Et puis coup d’envoi ce vendredi de la quinzaine gourmande en Loir-et-Cher. Un évènement qui vise à mettre en avant les restaurateurs près de chez vous. 19 restaurateurs participants proposent des menus hauts de gamme, créatifs, aux tarifs alléchants.

Indre-et-Loire

Encore quelques jours pour profiter des animations d’Halloween, et notamment au château du Rivau. A chaque tranche d’âge sa chasse aux bonbons, jeux de pistes inédits à l’issu desquels les enfants recevront des bonbons. Pour participer, il suffit de s’inscrire en amont auprès du château.

Le domaine de Candé est hanté… Depuis ce jeudi et jusqu’à dimanche, le château a été redécoré pour nous faire frissonner. Oserez-vous partir à la rencontre des nouveaux occupants du château ? 2 parcours sont proposés : le « grand frisson » pour les plus de 12 ans, « le petit frisson » pour les plus jeunes. Il faut réserver sa place en amont.

19e édition de son salon Chocolat & Gastronomie à Loches ce dimanche. Dégustations et animations sont au programme. L’évènement, organisé par le Rotary club de Loches, reversera les bénéfices du salon à une œuvre médicale et humanitaire.

Enfin à noter que dimanche, l’entrée au château d’Azay-le-rideau et du Musée des beaux-arts est gratuite !

Cher et Indre

La 13ème édition du festival de la magie se tient dès ce vendredi et jusqu’à dimanche à la pyramide des métiers d’art de Saint-Amand-Montrond. Spectacles de magiciens, ateliers magie pour les plus jeunes, et un spectacle pour les 4-12 ans sont au programme.

Jusqu’à dimanche, le pavillon d’Auron à bourges accueille le salon Vins et Gastronomie, ainsi que le salon du chocolat. Près de 120 exposants sont attendus.

Une exposition sur Harry Potter est à découvrir jusqu’au 5 janvier au château de Valençay… une exposition entièrement réalisée en Lego, dans laquelle le château de Poudlard et la chambre du sorcier ont été reproduits. Plus de 1,5 million de briques ont été nécessaires.

Deux ambiances à l’opposé ce week-end au Mach 36 ! Ce vendredi, l’orchestre Rock Symphony Voices reprennent des titres mythiques de Queen, Nirvana, de Linkin Park ou des Rolling Stones. Et puis dimanche, l’opéra s’invite sur scène avec le slendide et mythique ballet de Casse-Noisette.

Enfin les plus jeunes à l’honneur au Blanc avec le 2ème salon jeunesse : une vingtaine d'auteurs sont présents pour des dédicaces. Exposition, animations, ou manège, sont également proposés place de la Libération.

Bourgogne et Allier

Les évènements pour Halloween jouent les prolongations ce weekend, avec notamment des animations à Avril-sur-Loire dans le sud nivernais. De 15h30 à 17h30 samedi, rendez-vous à la salle des fêtes pour découvrir les stands, et jouer. Une chasse aux bonbons est également programmée. A noter également A Varennes-Vauzelles, le spectacle pour les plus jeunes d’Halloween du petit monde de Rémy.

Épouvantables visites jusqu’à samedi à Varennes-sur-Allier… Le lieu est gardé secret jusqu’à votre inscription. Mais le principe est simple : visiter par groupe de 15 personnes maximum un lieu effroyable… C’est à destination d’un public averti, mais des animations pour les plus petits sont également programmées. Plus d’infos auprès de l’office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire.

Enfin à Autun, un nouveau jeu de piste à destination des enfants, âgés de 5 à 10 ans est proposé : la chasse aux monstres vous conduit au cœur de la ville. Muni de votre sac d’aventurier, partez à la chasse aux monstres et enfermez-les de nouveaux dans le grimoire magique duquel ils se sont échappés. Plus d’infos sur bourgogne-tourisme.com.

Sarthe

Encore quelques jours pour profiter des animations d’Halloween au Zoo de la Flèche ! Visiter le parc redécoré pour l’occasion, participez à une chasse aux ombres, et aux ateliers créatifs pour toute la famille. A noter que les enfants déguisés de 3 à 11 ans recevront une entrée gratuite pour une future visite !

Au domaine de Pescheray aussi, on fête Halloween encore ce weekend ! Venez déguiser et profitez des activités pour toute la famille. Jeu de piste, maquillage ou encore distribution de bonbons sont au programme. Et vous pouvez aussi tenter de deviner le poids d’une citrouille. A gagner ? un pass annuel valable sur la saison 2025.

A Saint-Jean-d’Assé, Saint-Jean Animations organise ce jeudi et vendredi, à partir de 14h, l’évènement Happy Halloween ! Le village joue le jeu à fond, avec de nombreuses maisons décorées. Mais surtout, rendez-vous dans la salle des fêtes pour découvrir un parcours ludique autour d’Halloween.

Amateurs de brocante, rendez-vous au parc des expositions du Mans pour les Puces Sarthoises. 120 stands dédiés aux antiquités et à la brocante vintage accueilleront le public. Un salon également à Saint-Rémy-de-Sillé, dédié cette fois-ci aux vins et à la gastronomie. Une trentaine d’exposants vous attendent samedi et dimanche.

Enfin on vous rappelle que la fête foraine du Mans se tient au Panorama jusqu’au 11 novembre. Plus de 80 stands et attractions sont proposés.

Maine-et-Loire

Encore quelques animations pour Halloween à découvrir ce weekend, notamment à Cap Loire, où un défi potion est proposé. Parcourez bateau, musée et jardin à la recherche de vos ingrédients pour confectionner la plus incroyable des potions. L’animation est proposée jusqu’à dimanche inclus.

Halloween également au Château du Plessis-Bourré. Venez fêter Halloween au Château du Plessis-Bourré ! Les visiteurs sont invités à résoudre des énigmes pour protéger le château. Deux niveaux de jeu sont proposés, pour les 4-6 ans et les 7-11 ans.

Ce week-end, c’est aussi le dernier week-end pour découvrir le Bioparc de Doué-la-Fontaine, décoré pour Halloween. Dès l’âge de 4 ans, un atelier créatif autour de la courge est proposé jusqu’à dimanche.

A Terra Botanica aussi, les animations pour la fête de l’automne se poursuivent jusqu’à dimanche. C’est aussi le dernier week-end pour découvrir Terra Nocta, le parcours son et lumière proposé à la tombée de la nuit.