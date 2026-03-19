Nos idées sorties pour ce week-end du 20 au 22 mars

Retrouvez notre sélection d'évènements à ne pas manquer pour ce week-end du 20 au 22 mars 2026.

De nombreux spectacles sont programmés ce week-end, à commencer par le concert de Matt Pokora, à Orléans. Rendez-vous ce vendredi soir à l’Arena pour son Adrenaline Tour. Un nouveau spectacle sensationnel, accompagné d’une scénographie hors du commun. De l’humour ce vendredi soir au MACH 36 de Châteauroux et dimanche à Antarès au Mans, avec le ventriloque préféré des français : Jeff Panacloc est en tournée, avec Jean-Marc bien sûr, mais aussi tout un tas d’autres personnages que vous prendrez plaisir à découvrir.

Disneyland Paris fête la Saint-Patrick ! L’Irlande est à l’honneur ce vendredi, demain, avec plusieurs animations festives inspirées de la tradition irlandaise. Au programme : des sessions de musique live irlandaise et celtique, au Billy Bob's Country Western Saloon à Disney Village.

Un festival international de musique électronique toujours très attendu : le Tomorrowland Winter à l’Alpe d’Huez ! Concerts et ambiance hivernale sur les pistes, cette année le rendez-vous accueille Henri PFR, Michaël Canitrot, Ofenbach, ou encore Mosimann. 30 000 festivaliers sont attendus.

A Paris, un pop-up store dédié au groupe BTS ouvre ses portes jusqu’au 2 avril à la Fnac des Ternes dans le 17ème. Même chose à Lille, Lyon, Strasbourg, ou Bordeaux. Un évènement organisé à l’occasion de la sortie du nouvel album du groupe, intitulé « Arirang ». L’album sort aujourd’hui, et des animations sont prévues en conséquence ce vendredi.

L’un des plus prestigieux concours internationaux de saut d’obstacles se tient à Paris ce weekend : le Saut Hermès au Grand Palais. Réservé aux meilleurs cavaliers du monde et aux jeunes talents de moins de 25 ans, le Saut Hermès est également un lieu de rencontre autour de l’univers du cheval avec une succession d’expériences uniques.