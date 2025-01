Nos idées sorties pour ce week-end du 24 au 26 janvier

Crédit : One night of Queen

Visuel One night of Queen

Ce week-end sera marqué, partout en France, par l’évènement « Les Nuits de la lecture ». Le rendez-vous vise à promouvoir la lecture et les lieux dédiés, à travers des animations pour petits et grands. Cette année, le thème est « patrimoine ». Pour découvrir les évènements près de chez vous, rendez-vous sur nuitsdelalecture.fr.

Des spectacles d’humour, du théâtre, et des concerts sont évidemment également au programme de ce week-end. Voici ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

Le Petit théâtre d’Étampes propose ce vendredi soir le spectacle ludique et fascinant « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? ». Emmanuel De Candido et Pierre Solot tentent de résoudre l’énigme, grâce à des outils numériques, et arrivent à mettre ne lumières, à travers ce sujet, les notions complexes d’une société hyperconnectée…

Une soirée Disco/Funk/Dance ce vendredi, avec Kool Orchestra en LIVE à L’Usine Marcoussis. Une bonne soirée pour chanter et danser.

Loiret

Le monstre des bandes originales de film est mis à l’honneur au zénith d’Orléans ce vendredi : Les musiques de John Williams et Hans Zimmer sont reproduites en concert symphonique, avec plus de 70 musiciens sur scène. Redécouvrez les BO de Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter ou Pirates des Caraïbes.

Toujours au Zénith d’Orléans, ce dimanche, le tribute band qui rend hommage à Queen poursuit sa tournée. One Night of Queen vous fait revivre les titres phares de Freddie Mercury. Un show salué par la critique, et même les fans de Queen !

Un grand vide dressing à ne pas manquer à Orléans ce samedi. Ça se passe au 7 rue Croix de Malte, de 10h à 19h. De nombreuses grandes marques seront représentées, à petits prix !

Enfin un match d’impro à suivre ce samedi soir, à Gien : la troupe des Emotifs Associés contre les Zunisvers. Rendez-vous au Centre Anne de Beaujeu.

Loir-et-Cher

Gala de l'équipe de France de Magie à la Maison de la Magie de Blois. Découvrez les artistes de demain, et leurs rodages de spectacle, en vue des prochaines compétitions nationales et internationales. Ces artistes sont à découvrir samedi soir, ou dimanche après-midi.

Le Festival Avec ou sans fils se tient à Vendôme. Le rendez-vous met en lumières l’art de la marionnette, en accueillant de nombreux artistes et compagnies, reconnus à l’échelle nationale et internationale.

Enfin ce n’est pas ce week-end mais mardi prochain : le One Man Show d’Artus aura lieu au Jeu de Paume à Blois. Après une tournée « sold out » en 2024, le comédien joue les prolongations en 2025.

Indre-et-Loire

Un week-end riche en spectacle à Tours ! Le Palais des congrès présente ce vendredi soir le ballet Casse-Noisette. Au même moment au parc expo de Tours, c’est le tribute band One Night Of Queen qui vous émerveillera. Samedi, la tournée du Trio, Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère et Baptiste Lecaplain sont de passage au palais des congrès, et au parc expo, c’est le spectacle Cirkafrika qui est à découvrir.

L’intime festival se tient tout ce week-end à Saint Avertin. Plusieurs concerts sont proposés, avec notamment sur scène Nuit Incolore et Alain Chamfort.

Cher et Indre

Soirée années 80’ salle des fêtes Agora à Ardentes ! Avis aux amateurs des eighties, danse et chant sont au programme.

Le spectacle « c’est décidé, je deviens une connasse » fait escale au Mach 36 de Déols ce vendredi. Dolorès, timide et coincée, fait appel à son ami, bourreau des cœurs, pour ne plus se faire marcher dessus.

Le festival Pop Legends est à découvrir au palais d’Auron ce samedi. Le temps d’une seulement et même soirée, les artistes sur scène interprète les stars de l’histoire de la pop musique : Elton John et Abba ! La veille, l’humour est à l’honneur, avec le trio Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère et Jérémy Ferrari sur scène.

Bourgogne et Allier

Avez-vous une bonne culture musicale ? C’est le moment de le savoir, lors de la grosse soirée blind test organisée ce vendredi soir au Pot Commun de Nevers. Des titres classiques aux sons des années 60, le défi s’annonce relevé !

À Yzeurespace, Pablo Mira est en spectacle ce samedi soir. Sur scène, il présente son 2ème spectacle « Passé simple », dans lequel il s’amuse de la pop culture de son adolescence. Brandon, Brenda, ou les Spice Girls en prennent pour leur grade. Il évoque également la famille, la paternité et la sexualité.

« Les parents viennent de mars, les enfants du Mc Do » ! Une comédie à découvrir à Auxerrexpo, dans laquelle tous les parents devraient se reconnaitre…

Sarthe

De l’humour à Antarès avec Alban Ivanov ce vendredi soir. L’humoriste poursuite la tournée de son spectacle « Vedette 2.0 ». Au même moment, au palais des congrès a lieu la pièce « Tout va très bien » avec Laurent Ournac et Arthur Jugnot. L’histoire drôle de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour-là !

Journée retro-gaming à La Chapelle-Saint-Aubin ce vendredi. Exposition de consoles, pubs d’époque, objets collector, ou encore tournoi E-sport sont organisés à la bibliothèque et Maison pour Tous.

Enfin, la 22è édition du Festival des 24 courts propose ce vendredi, et jusqu’au 2 février, une sélection d'une soixantaine de courts-métrages à découvrir dans plusieurs cinémas d’Arnage, Bouloire, Mulsanne et au Mans.

Maine-et-Loire

Le festival Premiers Plans à Angers se poursuit ce week-end encore. Près de 100 films sont projetés, avec à la fin, des prix décernés par le jury et le public. Toute la programmation est à retrouver sur premiersplans.org.

Soirée Fête Foraine à l’Ice Park d’Angers ! Venez patiner, tout en profitant des animations organisées : bowling, pêche à la ligne, molky, et barbe à papa sont notamment au programme. Ça se passe samedi soir, de 20h30 à 23h30.

Enfin le Parc des Expositions de la Meilleraie accueille depuis ce jeudi le 13ème salon Fils Croisés en Anjou, qui met à l’honneur les arts créatifs. 120 exposants sont attendus.