Nos idées sorties pour ce week-end du 24 au 26 juillet

Que nous réserve ce nouveau week-end ? Voici nos quelques idées sorties du 24 au 26 juillet 2026.

Un week-end rythmé une fois encore par des festivals, avec dès ce jeudi et jusqu’à samedi, le festival Au Fil du son. Rendez-vous à Civray dans la Vienne. Au programme ? Claudio Capéo, Mosimann, 47Ter, mais aussi Larusso, O-Zone ou encore Collectif Métissé. Il y en aura clairement pour tous les goûts !

Le Festival de Nîmes, quant à lui, se poursuit, avec au programme ce week-end un groupe emblématique… The Cure ! Ils font trois dates inédites : ce vendredi, samedi et dimanche. Et ce jeudi soir, c’est Orelsan qui fera vibrer les arènes.

Dans le Doubs, place au festival Saline Royale Live. Le festival affiche, lui aussi, une belle programmation : Gims, Ofenbach, Linh et Ronisia ce samedi soir, Sting et Asaf Avidan ce dimanche.

Le cinéma en plein air de la Villette à Paris est de retour. Depuis mercredi et jusqu’au 16 août, deux séances gratuites sont proposées par jour, avec des films familiaux à 18h, plus adultes à 21h. Au programme notamment : Le projet Blair Witch, Into The Wild, Princesse Mononoké, ou encore King Kong.

Au Parc de l’Île Saint Denis, c’est la Fête des Vikings ce samedi. Le temps d’une après-midi, le public est plongé dans l’univers viking à travers des animations et reconstitutions. De nombreuses activités sont proposées aux enfants dès l’âge de 8 ans.

Le saviez-vous que vous pouvez faire de la tyrolienne au-dessus du Parc des Princes ? Cet été, tous les week-ends, jusqu’au 16 août, cette activité est accessible à tous les visiteurs du Stadium Tour, à la fin du parcours, à condition de faire au moins 125 cm, et pas plus de 125 kg. De quoi découvrir le stade sous tous les angles.