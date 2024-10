Nos idées sorties pour ce week-end du 25 au 27 octobre

Les vacances de la Toussaint se poursuivent, avec en ligne de mire… Halloween ! Vous trouverez donc ci-dessous, une liste non exhaustive d’évènements près de chez vous !

Essonne

A l’approche d’Halloween, de nombreuses animations sont proposées, comme par exemple aux Archives départementales ! À compter de ce dimanche et jusqu’à jeudi, une Murder Party y est organisée. Le public doit résoudre une mystérieuse enquête… et c’est accessible dès l’âge de 8 ans.

On voyage ce dimanche en Essonne, avec le Festival des Lanternes Flottantes à la Pagode Wat Pho Paris. Organisé avec l'office de tourisme de Thaïlande, cet événement célèbre la culture thaïlandaise. Au programme : spectacles et animations. Et c’est accessible gratuitement.

On prend un petit peu d’avance, en vous annonçant ces évènements qui auront lieu le jour d’halloween, jeudi 31 octobre : à Dourdan, le château nous plonge dans l’univers de la sorcellerie. Au programme : tatouage, piercing, spiritualité et cartomancie…A noter que ce même jour, à Etampes, les commerçants offriront des bonbons aux enfants déguisés, à partir de 16h.

Loiret

Encore de belles animations sur le thème d’Halloween dans le Loiret ce week-end avec notamment une Murder Party ce vendredi et samedi au château de Sully-sur-Loire… A vous de résoudre l’enquête « Ensorcelés », de type CLuedo. Mais ici, plongez dans une ambiance médiévale fantastique, où un héros censé combattre un terrible dragon a disparu…

A Montargis, la ville propose une chasse aux démons. Résolvez des énigmes magiques et sauvez la ville grâce à vos talents de détectives. Pour participer, vous devez vous inscrire auprès de la mairie. Et c’est gratuit !

Tous les ans, les Frangins d’Orléans mettent eux aussi le paquet pour vous faire peur, à travers un jeu de piste dans toute la ville. L’Or’Or Quest revient ! Rendez-vous samedi pour connaitre « la revanche de Jeanne », qui vous mènera notamment au musée des beaux-arts. Inscriptions au préalable sur franginsandco.com.

Enfin toujours à Orléans, un jeu de piste géant est organisé ce samedi : La quête fantastique : le secret de l’Alchimiste. Au programme : 2h d’énigme, pour petits et grands, en plein cœur de ville. Il faut s’inscrire au préalable.

Loir-et-Cher

La 47ème édition des Journées gastronomiques de Sologne se déroule samedi et dimanche, à Romorantin ! Un rendez-vous, vous vous en doutez, à destination des amoureux de la bonne cuisine. Des grands chefs, producteurs et artisans sont attendus à la Fabrique Normant.

Énigmes, rébus, devinettes et messages codés… C’est ce qui vous attend jusqu’au 3 novembre au château de Villesavin. Ce dernier propose un jeu de piste sur le thème d’Halloween. Et du côté du Domaine Mériau, c’est une Murder Party qui est proposée pendant les vacances. Une femme a été tuée… à vous de mener l’enquête pour retrouver le meurtrier.

Coup d’envoi ce samedi des Rockomotives… Le festival vendômois dédié au rock se tient jusqu’au 2 novembre. Toute la programmation est à retrouver sur rockomotives.com.

Et on prend un petit peu d’avance, pour vous parler du 31 octobre prochain… jeudi, avec une journée « Kids » organisée au complexe Le Stromboli à Chabris… Accessible dès l’âge de 4 ans, l’établissement proposera de nombreuses animations pour enfants et ados, à partir de 19h.

Indre-et-Loire

L’Aquarium de Touraine propose jusqu’au 3 novembre un escape game d’Halloween ! Un terrible virus se propage dans le milieu aquatique, et menace de s’étendre dans l’air ambiant… A vous de trouver le bon antidote. Plusieurs sessions de jeux sont programmées. Vous pouvez réserver la vôtre sur le site de l’aquarium.

La West Coast Academy à Joué les Tours organise une Halloween Party ce samedi ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir cette salle, spécialisée dans les activités comme le Parkour, du trampoline, du cirque ou de la pole dance.

Peut-être des bonnes affaires à faire dimanche, à Azay-le-rideau avec la Foire d’Automne ! Un évènement qui regroupe à la fois la foire, mais aussi la fête de la pomme avec de nombreux artisans et producteurs, et la fête foraine ! Donc en résumé, brocante, vide-grenier, mais aussi manèges, et animations sont au programme.

Le salon Tours Auto & Mobile s’installe jusqu’à dimanche au parc des expositions de Tours. Toutes les mobilités, y compris les camping-car très en vogue depuis quelques années, sont représentées sur plus de 25 000 m2 d’exposition.

Cher et Indre

A compter de ce samedi, le MACH 36 de Châteauroux se transforme en un gigantesque parc pour les enfants ! Youplapark accueille enfants et parents jusqu’au 30 octobre. Structures gonflables, jeux en bois ou jeux vidéos seront proposés !

Une chasse au trésor au programme de ce samedi, au parc des Parelles à Crevant. Les enfants, accompagnés d’un adulte, sont invités à retrouver le trésor du rocher maudit, déguisés svp. Une animation pour les 6-12 ans, sur réservation.

Ce samedi également, chaussez vos patins pour fêter Halloween à la patinoire Sarah Abitbol de Bourges. Déguisement de rigueur pour patiner et profiter des animations. Au programme : distribution de bonbons, danseuses artistiques effrayantes et bal des vampires.

On prend un petit peu d’avance, en vous annonçant cette journée Halloween à la halle Samexpo de St Amand-Montrond. De nombreux exposants seront présents sur le marché d’halloween, avec un défilé organisé à partir de 18h, et une soirée DJ à partir de 20h. Une petite fête foraine sera également proposée.

Bourgogne et Allier

En Saône-et-Loire, le château de Sully plonge les visiteurs dans un décor effrayant ! jusqu’au 3 novembre, légendes mystérieuses et contes glaçants sont à découvrir dans les dépendances du château, avec notamment une forêt mystérieuse où se mêlent dragons et fantômes…

Les cultures urbaines à l’honneur ce samedi lors du Sens Urban Fest. C’est tout nouveau ! Première édition de ce festival aux Espaces Culturels Saviniens. Au programme : set hip hop, initiations danse, ateliers graff’ et bien évidemment musique !

Et puis c’est une première à Sens: le 1er salon du vin se tient samedi et dimanche au marché couvert.

Pas de vin, mais du chocolat au Palais Ducal de Nevers, avec le festival du chocolat qui se tient samedi et dimanche. Les artisans locaux seront à l’honneur, et vous pourrez également découvrir des pièces artistiques, en chocolat, spécialement confectionnées pour l’occasion.

Enfin dans l’Allier, à Moulins, rendez-vous à l’espace Villars où se tient tout ce weekend le Salon du Bien-être, du bien-être animal, et des arts divinatoires… Pendant trois jours, thérapeutes, médiums, créateurs et artisans seront présents.

Sarthe

Le jeu de piste La Quête Fantastique fait le tour de France, et s’arrête au Mans ce dimanche ! Le secret de l’Alchimiste, c’est 2h d’énigme, pour petits et grands, en plein cœur de ville. Il faut s’inscrire au préalable.

Le festival Open The Gate se poursuit ce weekend au Mans, avec notamment une soirée stand up ce vendredi soir aux Saulnières, et des concerts gratuits, au même endroit, samedi soir.

Halloween au manoir de la cour à Asnières-sur-Vègre… Le Manoir de la Flipette est un parcours dans le monument, décoré pour l’occasion en manoir hanté, réservé aux enfants de 3 à 7 ans. Pour les enfants plus âgés, le Manoir de la frousse ouvre ses portes ce weekend. A noter que la réservation est obligatoire.

Enfin elle n’aura pas lieu ce weekend mais mardi prochain : la Halloween Walk, 9ème édition ! Le départ du défilé aura lieu place de la République au Mans, à 13h. Le principe est simple : les participants sont déguisés, et tentent d’effayer les passants ! Tout le monde peut participer, à conditions d’être déguisé !

Maine-et-Loire

On fête Halloween ce weekend au château à motte de Verrières en Anjou. Les visiteurs sont invités à venir déguisés et à relever des défis ! De nombreuses animations sur le thème d’Halloween sont également proposées au château de Briançon.

Les Caves Veuve Amiot ont créé pour Halloween un escape game à découvrir ce weekend. L’histoire : « il y a de nombreuses années, un individu s'est aventuré dans les méandres des galeries et n'en est jamais ressorti. La folie s'est installée dans les caves. Vous seuls pourrez trouver l'antidote et ainsi sortir de ce labyrinthe ! » Et ça se passe sur inscription.

A Cholet, ce dimanche sera sportif ! Avec les 10KM organisés par l’association des Foulées choletaises, à suivre à partir de 10h, et les courses enfants à partir de 11h30. Enfin à 13h, à Bégrolles-en-mauges plus précisément, sera donné le départ de la course cycliste, La Gentleman Franck Bouyer… un contre-la-montre de 15km par équipe de 2.

A noter par ailleurs qu’à Cholet, jusqu’au 3 novembre, se tient la Fête foraine de la Saint-Denis. Rendez-vous sur le parking de Glisséo.