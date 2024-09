Après Saint Cyr en Val (Loiret) et Sorigny (Indre-et-Loire), le Tour Vibration fait étape samedi à Romorantin, au parc des expositions de la Pyramide. Le plus grand festival gratuit de la région vous propose sur scène Vitaa, Grégoire, Trinix, Jeck, Philippine Lavrey, La petite Culotte, Joseph Kamel, Jeremy Frérot, Keen’V, Kiona et Yaniss. On vous attend nombreux !

De bonnes affaires vous attendent. La grande braderie de Tours c’est ce dimanche. Les commerçants du centre-ville et plus des centaines d’exposants vous accueillent tout au long de la journée. Retrouvez également le vide-grenier sur le boulevard Béranger. Parmi les nouveautés, des artisans et des associations sont installés place de la Résistance.

A Bourges, Les Nuits Lumière sont à voir jusqu’au 21 septembre. Il s’agit d’une déambulation autour de la Cathédrale Saint-Etienne. Six lieux sont à découvrir au coeur du périmètre sauvegardé : le rempart gallo-romain, le musée Estève, le Palais Jacques Cœur, l'ancien Archevêché et l'Hôtel des Postes.

Le Festival effervescence à Olivet dans le Loiret ce samedi, avec de nouvelles attractions insolites en lien avec les années 1960/1970, comme du catch ou bien encore des majorettes, un guignol pour animer cette journée et cette soirée, clôturée par un bal et un feu d’artifice. Pour compléter cette offre d'animations, on pourra profiter de nombreuses expositions avec entre autres une quarantaine de voitures de collection d'époque ou de tracteurs.

Les championnats du monde de billard à 3 bandes se déroulent à Blois. 48 joueuses et joueurs internationaux disputent les championnats du monde féminins et juniors de billard à trois bandes dans le gymnase Tabarly. Un événement organisé par l’Académie blésoise de billard. Plus d’informations sur Blois.fr