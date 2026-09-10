Nos idées sorties pour le week-end du 11 au 13 septembre

Comme chaque semaine, notre rédaction vous dresse une liste non exhaustive d'idées sorties !

L’évènement de ce week-end se passe à Romorantin. Deuxième date du Tour Vibration 2026 ! Rendez-vous au parc des expositions pour découvrir sur scène Keblack, Marine, Adèle Castillon, Dr Yaro, Yamê, Linh, Jeanne, Vincé et Yaniss. Vous le savez, le concert est 100% gratuit, mais Vibration vous propose aussi de vivre l’expérience en VIP. Des places sont disponibles sur vibration.fr.

Les concerts Candlelight s’installent à Orléans ce week-end : un orchestre jouera samedi dans l’Eglise Saint-Donatien, et reprendra, à la lueur des chandelles, les plus grands morceaux de Hans Zimmer, Coldplay et Imagine Dragons.

Vous risquez d’en entendre beaucoup parler ces prochaines semaines… Coup d’envoi ce samedi de la série de concerts évènements de Céline Dion à Paris ! Sa résidence parisienne est programmée jusqu’au 17 octobre, avec des représentations les mercredis, vendredis et samedis. La diva reviendra ensuite à La Plenitude Arena au printemps 2027, avec 10 autres concerts à vivre cette fois-ci du 8 au 29 mai.

La pop culture à l’honneur ce week-end à travers plusieurs évènements, et notamment le festival gratuit et en plein air Harajuku au parc de Bercy. De nombreuses animations, et notamment du Cosplay, sont au programme. Retrouvez également le Mangalaxy à Valence et le Japan Manga Wave à Amiens.

On remonte le temps à Paris ce week-end, avec La Fete de Paris. Parades historiques, guinguette, bal et villages dans le passé sont au programme. Rendez-vous au jardin du Luxembourg et place André Honnorat samedi et dimanche.

Dans le Val d’Oise, l’hippodrome d’Enghien-Soisy accueille la 18ème édition du Festival international de feux d’artifices. Le principe est simple : 4 pays s’affrontent et doivent concevoir un show pyro-mélodique inédit. Le public votera pour les deux meilleurs spectacles, en vue de la finale en 2028. L’Angleterre, la Chine, le Canada et la France sont en compétition.