Nos idées sorties pour le week-end du 12 au 14 juin

Voici nos idées sorties pour ce week-end du 12 au 14 juin 2026.

C’est parti pour les 24H du Mans… un week-end de compétition en perspective, et d’animations. Des concerts sont programmés, comme celui du DJ Robin Schulz ce vendredi soir, Magic System et Mosimann samedi.

Concert évènement au stade de France : 3 dates pour David Guetta, dont la première a lieu ce jeudi soir. Jusqu’à samedi soir, près de 240 000 spectateurs sont attendus pour cet Ultimate Monolith Show.

Hommage à Hans Zimmer à Orléans : A l’Église Saint-Donatien, un concert Candlelight est proposé, autour des œuvres du célèbre compositeurs. Redécouvrez les musiques de films mythiques tels que Pirates des Caraïbes, Gladiator, ou Inception, à la lueur des chandelles.

120 000 personnes y ont assisté l’an dernier… Les Médiévales de Provins reviennent ce week-end, au cœur de la ville fortifie de Seine-et-Marne. Découvrez un festival unique en son genre, qui vous plonge dans l'ambiance du Moyen Âge à travers des reconstitutions historiques, spectacles de rue, marchés d'artisans et animations immersives.

C’est le plus grand festival de cuisine de France : Le Lyon Street Food revient ce weekend. 130 chefs et pâtissiers sont attendus pour fêter les 10 ans du rendez-vous. 400 ateliers culinaires et 60 concerts et shows sont également programmés.

Près de 80 000 visiteurs attendus au Lyon BD Festival. 300 auteurs sont programmés ce vendredi, samedi et dimanche, pour cette nouvelle édition placée sous le thème de la Méditerranée. Et c’est… gratuit !