Nos idées sorties pour le week-end du 13 au 15 février

Comme chaque semaine, notre rédaction vous liste quelques idées sorties pour le week-end.

400 000 personnes sont attendues à Nice ce week-end, pour le rendez-vous phare de l’année pour la ville : le carnaval de Nice. Il a débuté mercredi, mais l’un des temps forts a lieu samedi : la carnavalina, grande déambulation festive et gratuite, en cœur de ville. A noter qu’au même moment sera donné le coup d’envoi de la Fête du citron à Menton, qui attire chaque année plus de 250 000 visiteurs.

Amateurs de jeux-vidéos, vous avez rendez-vous au CO’Met d’Orléans ce week-end pour le Gaming Expo. Ce salon, vous l’aurez compris, est dédié à 100% aux jeux-vidéos avec des conférences, un espace retro-gaming, aller à la rencontre de créateurs, et assister à des tournois esport.

La chanteuse Raye a une date de concert à Paris, dans le cadre de sa tournée « This Tour May Contain New Music », et c’est ce dimanche. Rendez-vous à l’Accor Arena de Paris ce dimanche, pour l’unique date française de sa tournée.

Ce n’est pas une idée sortie, mais un évènement à suivre quand même ce week-end : les Victoires de la musique. La cérémonie est à suivre ce vendredi soir. La grande favorite de cette édition est la chanteuse Theodora avec 5 nominations. Elle est suivie de près par Helena, ancienne candidate de la Star Academy, nommée dans quatre catégories. Pierre Garnier et Marguerite, également ex-participants de l'émission, sont eux aussi nommés pour ces Victoires de la musique.

Des spectacles à suivre en région. Notamment en Angers, au grenier st jean, avec les concerts « Candlelight ». Ces concerts sont donnés par un orchestre symphonique, qui va reprendre les titres de Coldplay et Imagine Dragons, le tout dans un cadre intimiste, éclairé à la lumière des chandelles. L’Amphitéa d’Angers, accueille de son côté l’humoriste Vérino, avec son dernier spectacle.